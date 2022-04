Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (vrijdagavond)

Eerste klasse E Columbia – TVC 2-1 (1-0). Diks 1-0, Staarink 1-1, Diks 2-1. TVC’28 verloor van Columbia en voelde zich na afloop bestolen. Okke Schepers kreeg tweemaal in kort tijdsbestek een makkelijke gele kaart en kon na een half uur inrukken. Niet veel later scoorde Jamarro Diks de 1-0 maar hij deed dit volgens de gasten uit buitenspelpositie: „Dit zijn details die van invloed zijn op de stand. De arbitrage lag nog te slapen”, sprak TVC-trainer Michiel Mensink na afloop. Ondanks het ondertal hield TVC gelijke tred met Columbia en kwam het ook terecht op gelijke hoogte. TVC had op basis van getoonde inzet ook een punt verdiend, maar kreeg na rust de 2-1 om de oren. Die klap kwam de ploeg van Mensink niet meer te boven: „We hebben gestreden maar blijven onterecht met lege handen achter.”

Tweede klasse J

ATC’65 – BWO 3-2 (1-0). Boitelle 1-0 (pen.), Barendse 2-0, Mentink 2-1, Harbers 2-2, Vasterink 3-2.

Een prima eerste helft leverde ATC’65 de voorsprong op in de derby tegen BWO. De ploeg van trainer René Remie liet voetballend zien meer in huis te hebben en leek na een uur spelen via Boudewijn Barendse een voorschot te nemen op de zege. BWO herpakte zich, ging opportunistischer spelen en liet in de duels zien zich nog niet gewonnen te hebben gegeven. In kort tijdsbestek kwamen de gasten ineens terug tot 2-2 en had het ATC ook bij de strot. Maar verder dan wat gevaarlijke momenten voor de ATC-goal kwam het niet. Toen iedereen zich verzoend leek te hebben in een remise sloeg de thuisclub alsnog toe. Invaller Max Vasterink maakte na vijf weken blessureleed zijn rentree en bekroonde zijn terugkeer met de winnende treffer. Belangrijke punten voor de thuisploeg, dat aansluiting vind met de middenmoot van de ranglijst: „Waar we voorheen nog wel eens pech hadden, valt het kwartje nu de goede kant op”, vond ATC-trainer René Remie.