Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Jasper Groothuis wilde stoppen met voetbal maar hervond bij SVZW het plezier: ‘Ik ben hier gelukkig’

Jasper Groothuis (26) verruilde in de zomer Excelsior’31 voor SVZW. In Wierden is de aanvaller opgebloeid en hoopt hij met de club de stap naar de vierde divisie te maken.