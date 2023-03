Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – VVOG afgelast.

Vierde divisie B

DETO Vriezenveen – HZVV afgelast.

AZSV – WV-HEDW afgelast.

Eerste klasse E

ASV Dronten – Quick’20 1-2 (0-0). Schols 1-0, Jansink 1-1 en 1-2.

Quick zakte na het verlies tegen WHC afgelopen week naar plek drie en doet er alles aan de koppositie te heroveren. Winst bij Dronten, dat eveneens tot de vier clubs behoort die nog om de titel strijden, was daardoor noodzakelijk en dat lukte. Lennart Jansink hielp Quick met late twee goals aan de onverdiende winst. Makkelijk ging het namelijk zeker niet. „Iets wat eigenlijk het gehele duel niet lukte, lukte in de laatste tien minuten opeens wel”, zei Quick-trainer René Nijhuis. „We kwamen lang niet tot echte kansen, zij waren dreigender. In de laatste twintig minuten moesten we op jacht. Na die eerste goal van Lennart was ik al tevreden met een gelijkspel, maar hij maakte ook nog eens de winnende. We steken momenteel niet in onze beste vorm, maar dit geeft ons vertrouwen een mooie boost.” Omdat nummer één WHC en nummer twee SVZW niet in actie kwamen, is Quick in ieder geval voor even weer koploper.

Hulzense Boys – DZOH 1-1 (0-1). Zweerink 0-1, M. Kamphuis 1-1, Gerritsen Mulkes 2-1, M. Kamphuis 3-1.

Hulzense Boys pakte drie hele belangrijke punten en houdt daarmee de aansluiting met de plekken die recht geven op handhaving. De thuisploeg kwam vroeg op achterstand, maar kon daarna op jacht gaan. DZOH kreeg rood toen een bal werd weg geslagen in de zestienmeter, maar Fabian te Kolsté schoot de strafschop naast. Na rust lukte het met een man meer om de stand om te draaien. Hulzense Boys was een stuk dreigender en zette het initiatief om in de zege. Menno Kamphuis maakte twee knappe goals en ook Frank Gerritsen Mulkes wist er één te maken.

Noordscheschut – SVZW afgelast.

Go Ahead Kampen – Achilles’12 afgelast.

Tweede klasse J

FC Meppel – Vroomshoopse Boys 2-1 (1-1). Bisschop 1-0, Aitink 1-1, De Grip 2-1.

Na het verlies van vorige week tegen laagvlieger Enter Vooruit stelde Vroomshoopse Boys opnieuw zwaar teleur. De ploeg ging onderuit bij hekkensluiter Meppel. Vroomshoopse Boys begon nog wel sterker. Een doelpunt van Jos Hutten werd afgekeurd wegens buitenspel, maar na twintig minuten was het opeens de thuisploeg die de score opende. Vroomshoopse Boys sloeg direct terug. Levi Aitink kopte raak uit een vrije trap van Leon Dogger. Hutten kopte voor rust op de lat. Vroomshoopse Boys ging na rust alsnog kopje onder. Een kwartier voor tijd kopte Meppel de 2-1 tegen de touwen en de bezoekers stelden daar te weinig tegenover. De ploeg verliest definitief de aansluiting met de top. Voor Meppel was het pas de eerste thuiszege van het seizoen.

Den Ham – PH 4-1 (1-0). Timmerman 1-0, Kuiper 2-0 en 3-0, Bolks 4-0, Olde Olthof 4-1.

Nummer voorlaatst Den Ham boekte een verrassend dikke zege op PH. Den Ham sleepte de drie punten vooral op basis van strijdlust uit het vuur. De ploeg speelde feller en met veel intensiteit, iets waar het bij PH aan ontbrak. Breekpunt was een grote kans voor PH, kort na rust. Na balverlies in de opbouw van Den Ham kreeg Osman Ates de bal op een presenteerblaadje, maar hij miste voor open goal. Vlak daarna maakte Den Ham de 2-0. PH zorgde nog wel voor een fraaie eretreffer. Stefan Olde Olthof scoorde met een boogbal over de keeper vanaf de middenlijn.

De Zweef – Gramsbergen afgelast

Enter Vooruit – Sparta E. afgelast

Tubantia – ON Almelo afgelast

Vierde klasse F

Voorwaarts - Daarle. 0-2 (0-1). Borkent 0-1, Valk 0-2.

Daarle boekte een belangrijke overwinning tegen directe concurrent Voorwaarts. Voorwaarts en Daarle gooiden allebei hoge ogen in de tweede periode, maar moesten vorige week hun meerdere erkennen in ASV’57. Ook in de algehele stand ontlopen beide ploegen elkaar niet veel. Voorwaarts had een valse start in de competitie, maar had sinds 5 november geen wedstrijd meer verloren en vond zichzelf terug op een vijfde plek. Daarle stond een plek lager en heeft vooral moeite met de top vier van de competitie gehad, maar tegen de ploegen onder hen weten ze de punten wel te pakken. Zo was de eerste ontmoeting tussen beide ploegen een prooi voor Daarle (4-2) en ook nu was de ploeg van trainer Nando Kok de winnende partij. Een snelle vrije trap van Daarle resulteerde in de openingstreffer van Simon Borkent en na rust was het Thijmen Valk die de score verdubbelde. Voorwaarts bleef kansen krijgen en toen Daarle met een man minder kwam te staan door een tweede gele kaart werd het nog spannend, maar de thuisploeg wist niet te profiteren van de man meer situatie en daarmee komt er een einde aan de ongeslagen reeks van de ploeg van Eric Frankfort.

SVV’56 - ASV’57 afgelast.

SC Rijssen - Bornerbroek afgelast.

BZSV - Heracles afgelast.

MVV’69 - Mariënheem afgelast.

Lemele - sv Rijssen afgelast.

Vierde klasse G

Alle wedstrijden afgelast.

Vierde klasse H

Blauw Wit’66 - FC Winterswijk 3-0 (2-0). Edwin Bolink 1-0, Dennis Bolink 2-0, Edwin Bolink 3-0.

Nummer twee Blauw Wit mocht het in het zonnige Holten opnemen tegen hekkensluiter Winterswijk en pakte de winst. Een flink aantal vrijwilligers waren bijeengekomen om het hoofdveld sneeuwvrij en dus bespeelbaar te maken. De Holtenaren moeten het in het restant van het seizoen wel stellen zonder aanvaller Jarno Dijkstra. Winterswijk pakte vorige week tegen Almen de eerste overwinning van het seizoen (3-1) en begon ook in deze wedstrijd niet slecht. De ploeg van trainer Dirk Feege deed zeker in het eerste kwartier niet onder voor de thuisploeg, maar het was Blauw Wit dat de doelpunten maakte. Jarno Kampman was de aangever bij de 1-0 op Edwin Bolink en niet veel later stelde Kampman ook broer Dennis Bolink in staat te score, 2-0. Na rust waren het weer de gebroeders Bolink die betrokken waren bij een doelpunt. Edwin werkte een rebound, na een schot van Dennis, tegen de touwen en tekende daarmee voor de 3-0. Die stand bleek ook de eindstand. „We moeten aan de bal iets meer lef gaan tonen”, vond Dirk Feege, trainer van Winterswijk.

Almen - EGVV afgelast.

HSC’21 - GFC afgelast.