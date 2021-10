Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – Ajax 2-0 (1-0). 14. Ezafzafi 1-0, 90. Seppenwoolde 2-0.

Excelsior’31 boekte in de derde divisie een dik verdiende zege op de amateurs van Ajax en blijft bovenin meedraaien.

De ploeg van Jurjan Wouda startte sterk. Ajax liet viel ruimtes vallen en de thuisploeg dook daar gretig in. Jasper Veltkamp kreeg al vroeg een enorme kans toen hij na knap werk van Davina plots alleen voor de keeper kwam te staan. Kort daarna was het raak voor de Rijssenaren. Hakim Ezafzafi poeierde de bal fraai in de kruising op aangeven van Givan Werkhoven. De kansen bleven komen voor Excelsior. De bezoekers trokken zich terug en wachtten af en Excelsior bleef aanvallen.

Na de pauze veranderde er weinig aan het spelbeeld. Ajax maakte een ronduit zwakke indruk en kon de bal maar moeilijk in de ploeg houden. De storm van Excelsior ging liggen en de Rijssenaren leken het wel te geloven, hoewel invaller Simon Seppenwoolde nog wel de lat trof. Omdat het lang 1-0 bleef, werd de slotfase toch nog spannend, maar Excelsior wist alsnog de tweede te maken. Dit keer trof Seppenwoolde wel doel. Excelsior blijft dankzij de winst knap in de race voor de bovenste plekken.