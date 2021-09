Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)

Derde divisie

Excelsior’31 – Sportlust’46 4-1 (3-0). Werkhoven 1-0 en 2-0, Ezafzafi 3-0, Heideman 3-1, Werkhoven 4-1.

Een zeer effectief Excelsior’31 deed in de derde divisie prima zaken in de topper tegen Sportlust’46, dat 120 minuten bekervoetbal tegen IJsselmeervogels in de benen had. De Rijssenaren beleefden een schitterende eerste helft. De start was stroef, maar ondanks dat kwam de motor van Excelsior vol op toeren. Givan Werkhoven benutte de eerste kans voor Excelsior en lobde prachtig raak. De spits maakte er daarna nog één na een vrije trap en Hakim Ezafzafi schroefde de teller nog voor de pauze op naar 3-0. Sportlust knokte zich na rust terug (3-1) en hield vertrouwen, maar opnieuw Werkhoven boorde dat vertrouwen vrij snel weer de grond in met zijn derde goal. Hij schoot prachtig raak: 4-1.