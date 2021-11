Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

HSC’21 - Groene Ster 0-1 (0-0). 73. Simons 0-1

Een onnodige nederlaag voor HSC’21. De ploeg van trainer Daniël Nijhof verloor, net als vorige week, met 1-0. HSC’21 - Groene Ster was geen grootse wedstrijd. HSC’21 viel aan, Groene Ster hield tegen en kreeg nauwelijks kansen. De thuisploeg was een paar keer dicht bij de openingstreffer, maar het lukte steeds niet de bal over de lijn te krijgen. Zo was er een kans voor onder andere Mika Schrijver en belandde een poging van Yannik de Vries op de paal. Bij de eerste echte kans voor de bezoekers was het meteen raak: 0-1. Een paar minuten later kreeg Stef Ottink de kans op de gelijkmaker. Maar een op een met de doelman miste hij.