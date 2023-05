Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Wat gebeurde er zondag allemaal in het amateurvoetbal? Het programma was zeer beperkt, maar er waren wel degelijk wedstrijden. De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Derde divisie

TOGB – HSC’21 1-1 (1-0). TOGB 1-0, Iallouchen 1-1.

De bezoekers kwamen uitstekend voor de dag bij TOGB. Vooral de eerste twintig minuten toonde HSC’21 zich heer en meester. Toch kwam juist de thuisploeg na ruim een half uur spelen op voorsprong. Direct na rust bracht invaller Mohammed Iallouchen de ploegen weer op gelijke hoogte. „In die eerste twintig minuten hadden we al moeten scoren”, aldus trainer Daniël Nijhof. „Daarna gaven we het initiatief uit handen, maar dat lag meer aan ons dan aan de tegenstander. Ook na rust waren we de bovenliggende partij. We creëerden voldoende kansen en kwamen zelfs vier keer alleen tegenover de keeper te staan. Een doelpunt is dan eigenlijk te weinig. Over het veldspel en de energie die de jongens brachten zijn we heel tevreden, maar we hebben hier wel twee punten verloren.” Door het gelijkspel blijft HSC’21 zevende op de ranglijst met nog drie duels voor de boeg. „We gaan nog drie keer gas geven met elkaar.”

HSC’21: Peterman, Moldur, Wensing, Caglar Uguz, Veensma (85. Zwiers), Schepers, Stokkers (75. Stokkingreef), Cenk Uguz, De Vries (75. Overgoor), Witbreuk (46. Iallouchen), Erkilinc.

Vierde divisie B

Longa’30 - Hoogland 2-1 (1-0) Berendsen 1-0 (pen.), Hugo 1-1, Eskes 2-1.

In een uiterst vermakelijk duel, hield Longa’30 de drie punten in Lichtenvoorde en klom naar de vijfde plaats. De ploeg van trainer Dennis van Toor heeft nu 43 punten. Longa’30 kwam al na negen minuten op een 1-0 voorsprong door een benutte strafschop van spits Thom Berendsen. Het was het 150ste doelpunt van Berendsen in de eerste elftallen van eerst Keijenburgse Boys en nu Longa’30. Berendsen miste in het verdere verloop van de wedstrijd enorme kansen op de 2-0. Tien minuten voor tijd kreeg Longa’30 de rekening daarvoor gepresenteerd toen Kiyano Hugo het Amersfoortse Hoogland op 1-1 bracht. De gasten gingen, om in de race voor de derde periodetitel te blijven, verwoed op zoek naar de 1-2. In de extra tijd profiteerde Longa-invaller Floris Eskes daarvan: 2-1. Hoogland-aanvaller Delano Esseboom toonde zich een slechte verliezer. Hij sloeg Eskes na het laatste fluitsignaal, liep snel richting de kleedkamers, maar kreeg van scheidsrechter Van Hoof toch nog de rode kaart. Daarna liep het nog uit de hand op het veld. De assistent-trainer van Hoogland was door het dolle heen, sloeg wild om zich heen en moest door meerdere mensen in bedwang worden gehouden.

Kampong - RKZVC 3-0 (2-0) Groot Zwaaftink 1-0, Gersen 2-0, Van Raalten 3-0.

Het al gedegradeerde RKZVC verloor in Utrecht bij de nummer drie Kampong met ruime cijfers. Het was de twintigste nederlaag voor de Zieuwentenaren die op tien punten blijven staan. „Je moet realistisch zijn, we hebben terecht verloren van een heel goede ploeg”, aldus RKZVC-trainer Arjen Nijman. „Maar de doelpunten gaven we wel te makkelijk weg.” Voor RKZVC raakte Sjors Storkhorst de paal. De aanvaller maakte voor de wedstrijd tegen Kampong bekend ook volgend seizoen in het eerste elftal te spelen. Nijman: „Daar zijn we erg blij mee.”

Vierde klasse A

LSV - Almelo 4-1

Info volgt