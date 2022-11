Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

BSC Unisson wil elk duel volle bak geven. En dan door naar de derde klasse

BOEKELO - De ambities bij BSC Unisson zijn duidelijk. De ploeg wil dit seizoen promoveren naar de derde klasse. De ploeg van trainer Michel Weiss was wisselvallig aan het seizoen begonnen en dus was een overwinning tegen Hector cruciaal. Dat lukte: 6-0. Weiss had zijn ploeg dan ook met duidelijke instructies het veld ingestuurd.

7 november