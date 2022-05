Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

HSC’21 - Quick Den Haag 3-3 (1-2). Van Dorp 0-1, Iallouchen 1-1, Boshoff 1-2 en 1-3, Van der Weide 2-3, De Vries 3-3.

Dankzij twee goals in de absolute slotfase hield HSC’21 in de derde divisie zondag toch nog een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Quick Den Haag. Want de uitstekende serie van HSC’21, dat de afgelopen zes duels (!) won, leek zondag te eindigen. Quick Den Haag kwam al heel snel op voorsprong. Mohammed Iallouchen maakte weliswaar halverwege de eerste helft de 1-1, maar na een uur voetbal stond er 1-3 op het scorebord. Dat veranderde niet tot de 89e minuut. Maar toen gebeurde er nog van alles. Eerst was er de treffer van Diego van der Weide: 2-3. Vervolgens een rode kaart voor HSC-speler Ediz Moldur. Maar met 10 man toch nog de 3-3 van Yannik de Vries in blessuretijd. Daarmee pakte HSC’21 niet alleen een punt, maar blijft de ploeg (net als Quick) ook nog volop in de race voor de derde periodetitel. Er staan nog vier wedstrijd op de rol.

HSC’21: Peterman, Caglar Uguz (67. Zwiers), Schrijver, Wensing, Moldur, Overgoor (67. Cenk Uguz), Stokkers, Schepers, Van der Weide, Iallouchen (86. Ter Hogt), De Vries.