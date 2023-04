Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal

Wat gebeurde er tweede paasdag allemaal in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Eerste klasse E

Germanicus - TVC’28 0-3

Tweede klasse J

Reutum - FC Suryoye Mediterraneo 0-3 (0-0). Katalanc 0-1 en 0-2, Hanna 0-3.

Een helft voetbal in Reutum resulteerde in verdiende zege voor Suryoye. Het duel werd onlangs in de rust gestaakt vanwege een blessure bij de scheidsrechter. Reutum kreeg nog wel de kans op de 1-0 voorsprong, maar deze inzet werd gekeerd door de doelman. Suryote speelde een sterke helft en liet dat blijken door driemaal te scoren. ,,We begonnen vel en speelden met een goede drive”, complimenteerde trainer Paul Krabbe zijn mannen. Collega-oefenmeester Peter Bokma van Reutum was minder goed gestemd over het vertoonde spel van zijn ploeg. „Suryoye was in alles twee klassen beter, ik heb een Reutum gezien wat ver onder de maat speelde.”

AZC – Stevo 1-3 (0-1). Masselink 0-1, Velthuis 0-2, Wassink 1-2, Voorhuis 1-3.

Stevo moest op bezoek bij AZC om het restant (een helft) van de eerder gestaakte wedstrijd uit te spelen en de 0-1 voorsprong te verdedigen. Het was vanaf de hervatting een open wedstrijd op een drassig en slecht veld. Stevo vergrootte via Mick Velthuis de marge, hij tikte bij de tweede paal een voorzet binnen: 0-2. AZC maakt de aansluitingstreffer nog wel, maar in blessuretijd kopte Mike Voorhuis de 1-3 binnen.

Derde klasse A

Vasse - Barbaros 0-1 (0-1). Klein 0-1.

Barbaros deed in Vasse uitstekende zaken en heroverde de koppositie. De bezoekers kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong. De thuisploeg had kansen op de gelijkmaker maar deze viel niet. Volgens Vasse-trainer Nico Eshuis had er meer ingezeten. „Het was een rommelige wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld. Na de 0-1 kwamen we beter in de wedstrijd en hebben we het Barbaros heel lastig gemaakt. We bleven knokken voor een resultaat, maar helaas kwamen we niet terug tot 1-1.” Door de nederlaag blijft Vasse op plek 8 staan, maar heeft het nog wel een wedstrijd in handen.

TVO - DSVD 2-5 (2-1). Stefan Ottink 1-0, Gerritsen 1-1, Mulder 2-1, Gerritsen 2-2, Wout Arkink 2-3, Eshuis 2-4 en 2-5.

Al voor het paasweekeinde maakte DSVD geen fout tegen hekkensluiter TVO. DSVD begon goed aan de wedstrijd maar Stefan Ottink schoot de thuisploeg na een half uur op een 1-0 voorsprong. De bezoekers kwamen niet veel later op gelijke hoogte door Patrick Gerritsen. Nog voor rust kwam DSVD met tien man te staan door hands van doelman Kosterink en de daarop volgende vrije trap werd netjes binnen gewerkt door Jelle Mulder, waardoor TVO weer de leiding had gepakt. Ondanks dat DSVD met tien man aan de tweede helft begon, schoten wederom Gerritsen en Wout Arkink de bezoekers op een 2-3 voorsprong. Het slotakkoord was voor Paul Eshuis die zijn uitstekende invalbeurt beloonde met twee doelpunten en de uitslag op 2-5 bepaalde. DSVD doet hier mee goede zaken in de strijd tegen rechtstreekse degradatie, terwijl het voor TVO bijna onmogelijk wordt om deze degradatie te ontlopen.

Vierde klasse C

AD’69 - Basteom 5-1 (4-1). Ebbers 1-0, Scholten 2-0, Elferink 3-0 en 4-0, Scholten 5-1.

AD heeft drie belangrijke punten gepakt tegen concurrent Basteom. De ploeg uit Aalten was in de eerste helft heel scherp en ging met een dikverdiende voorsprong rusten. In de tweede helft kon de thuisclub de wedstrijd eenvoudig controleren en kwam het geen moment meer in de problemen. AD staat door de overwinning stevig op de zevende plaats en neemt afstand van de onderste regionen.

Vijfde klasse A

Haaksbergen - Rietmolen 1-2.

Vijfde klasse B

MEC - Lochuizen 2-0.

DEO - Wolfersveen afgelast.

Ratti-Socii - GSV’63 3-2.

Haarlo - De Hoven 1-3.

Districtsbeker, kwartfinale

Bon Boys – Batavia’90 2-0 (1-0). Zijlstra 1-0 en 2-0.

Bon Boys bereikte de halve eindstrijd en plaatst zich daardoor voor de voorronde van de KNVB Beker van komend seizoen. Het eerste kwartier was overduidelijk voor de bezoekers uit Lelystad, dat grote kansen kreeg om de score te openen. Bon Boys bleef haar eigen spel spelen, en groeide naarmate de wedstrijd vorderde. Op slag voor rust kwam het op voorsprong. Een fout achterin bij Batavia werd genadeloos afgestraft door Jeffrey Zijlstra, die er als de kippen bij was en afrondde: 1-0. Na rust kreeg Bon Boys wat meer ruimte en tien minuten voor het eindsignaal scoorde Jeffrey Zijlstra zijn tweede, waarmee hij Bon Boys de zege bezorgde.