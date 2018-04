Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal donderdagavond

Derde klasse A Reutum weet weer hoe het is om te winnen

18 april REUTUM - Het kan verkeren in de voetballerij. Het ene moment sta je onderaan en niet veel later doe je serieus mee in de strijd om een periodetitel. Reutum kan erover meepraten. De ploeg zette vier van de laatste vijf wedstrijden in winst om en staat er ineens goed voor in de derde periode.