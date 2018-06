Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal nacompetitie zondag

Voor een plek in de eerste klasse MVV’29 – WAVV 1-2 (0-0). K. Lesker 1-0, Aldenkamp 1-1, Jansen 1-2. MVV’29 verliest na verlenging (1-1 na 90 minuten) en blijft in de tweede klasse.

Voor een plek in de tweede klasse Twenthe - NEO 0-2 (0-0). Lohuis 0-1, Spoler 0-2 NEO door naar finale, Twenthe blijft in derde klasse

Robur et Velocitas - FC Suryoye Mediterraneo 1-2 Robur et Velocitas degradeert naar derde klasse, Suryoye naar finale tegen NEO.

Voor plek in derde klasse Oldenzaal - LSV 2-3 (2-2) . Winkelhuis 1-0, Blokhuis 1-1 (pen.), Yntema 1-2, Nijhof 2-2, Punte 2-3. Oldenzaal degradeert naar vierde klasse, LSV naar finale.

Juventa'12 - Borne 4-0 (0-0) . Bruns 1-0, Knol 2-0, Bruns 3-0 en 4-0. Juventa'12 naar finale, Borne blijft in vierde klasse.

Voor een plek in vierde klasse

SVBV - Neede 2-1 (0-1). Radstake 0-1, Te Veldhuis 1-1, Schulenbarg 2-1.

Stand na 90 minuten was 1-1. Neede blijft in de vijfde klasse.