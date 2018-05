Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal woensdag

Zondag 5a UD Weerselo na 23 jaar weer kampioen

22:09 ENSCHEDE - Voor het eerst sinds 23 jaar viert UD Weerselo weer een kampioenschap. De ploeg van trainer Frank Bruins had woensdaganavond aan een punt genoeg in de wedstrijd bij SVV'91. Na een knappe comeback in de tweede helft werd dat punt ook gepakt. De wedstrijd eindigde na een 2-0 achterstand tijdens de rust in 2-2.