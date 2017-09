Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag 23 september

regiosport Bij Luctor et Emergo hopen ze de klap te boven te zijn

10:59 ALMELO - Het was hét dramaverhaal van het afgelopen amateurvoetbalseizoen. Luctor et Emergo stond werkelijk het hele seizoen fier bovenaan in de tweede klasse J. In de eerste seizoenshelft wist geen enkele ploeg drie punten te pakken tegen de Almelose formatie van trainer Kenan Durmusoglu.