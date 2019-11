Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag

HOOFDKLASSE DETO Twenterand pakt punt in Genemuiden

17:03 GENEMUIDEN - DETO Twenterand heeft zaterdag in de hoofdklasse B een punt gepakt, op de bezoek bij SC Genemuiden (1-1). Lange tijd had de hekkensluiter uit Vriezenveen zelfs hoop op meer, maar in de slotfase zorgde de thuisploeg voor een gelijke stand.