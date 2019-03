Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag

Verdediger Juliana’32 krijgt vier maanden schorsing na duwen scheids­rech­ter

1 maart HENGELO - Voor voetballer Willem Jan Hilgerink uit Hengelo zit het seizoen erop. De 25-jarige verdediger van Juliana’32 mag van de KNVB maar liefst vier maanden niet in actie komen. Reden van de schorsing is het duwen van scheidsrechter Maneschijn, in de thuiswedstrijd tegen ASV’57 (1-4).