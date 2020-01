Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag

Excelsior'31 dankzij vier doelpunten van Penterman ruim langs VVOG

16:29 RIJSSEN - Excelsior’31 heeft met ruime cijfers gewonnen van VVOG. Bij de Rijssenaren was Hielke Penterman van enorme waarde. Penterman wist vier keer te scoren en gaf daarnaast de assist bij het laatste doelpunt in de wedstrijd die in 5-0 eindigde.