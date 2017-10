Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag

Vooruitblik amateurvoetbal Derby in Lochuizen, toppers in Glanerbrug en Almelo

27 oktober ENSCHEDE – Voor de meeste amateurploegen staat de zesde speelronde voor de deur. Dit weekeinde enkele mooie derby’s, zoals in de vijfde klasse in Manderveen en in Lochuizen. Ook wachten er spannende toppers zoals bij Oranje Nassau en Sportlust Glanerbrug. Een overzicht: