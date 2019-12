Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag

AFGELAST Voetbalderby’s in Rijssen en Enschede afgelast

14:29 RIJSSEN - SV Rijssen was er zaterdagochtend al helemaal klaar voor. De eerste derby in de historie van de fusieclub stond zaterdag op het programma in de vierde klasse E, uit bij Sportclub Rijssen. Aan het eind van de ochtend ging er echter een streep door het duel.