Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zaterdag

Maximaal 250 bezoekers in seizoen met recordaan­tal Hellen­doorn­se voetbalderby’s: ‘Waardeloos’

15 september HELLENDOORN/NIJVERDAL - Voetbalduels tussen clubs uit dezelfde plaats of gemeente worden meestal onder grote publieke belangstelling gespeeld en zorgen voor veel strijd op het veld en extra sfeer op de tribune. Maar corona dreigt een spelbreker te worden voor alle derby’s in Nijverdal en Hellendoorn. „Dit is een kwestie van jammer, maar helaas.”