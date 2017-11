Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zondag

Geen snoepzakje, maar fruit: Achilles'12 stimuleert gezond eten

25 november HENGELO – Een mandarijn of banaan in plaats van het gebruikelijke snoepzakje in de kantine. Met een Teambox vol fruit willen voetbalclubs een gezonde leefstijl stimuleren. Achilles’12 is in Twente de eerste club die aan deze actie van de KNVB en groothandel Sligro deelneemt.