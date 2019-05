Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zondag

Eerste klasse E

NEC – De Zweef 4-3 (2-0). T. Vermeulen 1-0 (eigen doelpunt), Duraku 2-0 (pen.), 2-1 (eigen doelpunt), Boumkass 3-1, Middelkamp 3-2, Dikkers 3-3, Boumkass 4-3.

Stevo – BVC’12 5-1 (2-0). Nijkamp 1-0, Reinerink 2-0 en 3-0, N. Wigger 4-0, Eleanora 4-1, N. Wigger 5-1.

TVC’28 – WAVV 2-1 (1-0). Schepers 1-0, 1-1, Geerts 2-1.

Rigtersbleek – FC Winterswijk 4-6 (0-5). Kirschke 0-1, Vink 0-2, Sabotic 0-3, Kirschke 0-4, Sabotic 0-5 (pen.), Sakar 1-5, Teunissen 2-5, Sakar 3-5, Sabotic 3-6, Teunissen 4-6.

Heino – Longa’30 3-4 (1-0). W. Gerritsen 1-0, R Gerritsen 2-0, Timmerhuis 2-1, Pham 3-1, Heinsbroek 3-2, Bader 3-3, Kemperman 3-4.

Bemmel – Tubantia 6-1 (2-1). Houterman 1-0 en 2-0, Bouhlali 2-1, Vonk 3-1, 4-1 en 5-1, Heutinck 6-1.

BWO – Rohda Raalte 0-5 (0-3). Zandvliet 0-1, Lugtenberg 0-2 (pen.) en 0-3 (pen.), Hansler 0-4 en 0-5.

BWO gedegradeerd.

Periodekampioenen: Rohda Raalte, BVC’12, Bemmel

Tweede klasse J

WSV – FC Suryoye-Mediterraneo 2-2 (1-0). Oduguwa 1-0 en 2-0, Lallouchen 2-1, Cicek 2-2.

Bon Boys – Vogido 2-1 (0-1). Woltering 0-1, Van Ek 1-1, Makkink 2-1.

SDC’12 – ATC’65 0-4 (0-2). Scholten 0-1, Gigengack 0-2, Scholten 0-3, Gigengack 0-4.

Achilles’12 – Voorwaarts 3-2 (0-0). Grieving 0-1 (pen.), Wilens 1-1, Assink 2-1 (pen.), Ritmeester 3-1, Wattimena 3-2.

Schalkhaar – Luctor et Emergo 6-0 (1-0). Klopman 1-0, Kelder 2-0, Te Riele 3-0, Roetert 4-0, Klopman 5-0, Roetert 6-0.

Barbaros – MVV’29 3-5 (0-4). 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, Bilen 2-4, Eskili 3-4, 3-5.

Voorwaarts kampioen, Luctor et Emergo gedegradeerd

Periodekampioenen: Achilles’12, Bon Boys, ATC’65

Derde klasse A

Volledig scherm Eilermark kampioenschap 3A © Lars Smook

Eilermark - Twenthe 6-1

Eilermark werd na een overtuigende 6-1 zege op Twenthe kampioen in de derde klasse. De mannen van trainer Wesley Sanders namen na de winterstop het stokje aan kop over van Sportlust Glanerbrug en stond dat ook niet meer af. Volgend seizoen spelen de Glanerbruggenaren derhalve in de derde klasse. Yannick de Vries scoorde al in het eerste kwartier twee goals (2-0), zodat het karwei op eenvoudige wijze kon worden afgemaakt: 6-1.

Eilermark - Twenthe 6-1 (3-1). De Vries 1-0 en 2-0, Nahrwold-Duinkerk 3-0, 3-1 (pen.), Farough Saadi 4-1, Nahrwold-Duinkerk 5-1, Farough Saadi 6-1.

Reutum - NEO 4-1 (1-1). Wout Mensink 0-1 (eigen doelpunt), Wout Slaghekke 1-1, Morskieft 2-1, Stijn Slaghekke 3-1 en 4-1.

Sportlust Glanerbrug - WVV’34 3-1 (1-0). Holtman 1-0, Strijker 2-0 en 3-0, Lars Aarnink 3-1.

De Tukkers - Losser 3-0 (1-0). Hulskotte 1-0 en 2-0, Egberink 3-0.

Saasveldia - DSVD 1-1 (1-1). Rensen 0-1, Stijn Pol 1-1 (pen.).

Victoria’28 - LSV 1-2 (0-1). Blokhuis 0-1, Olde Hendrikman 0-2, Nuis 1-2.

Reünie - Avanti W. 2-1 (1-1). Dagdelen 1-0, Ungerer 1-1, Hennink 2-1.



Eilermark kampioen.

Periodekampioenen NEO (hoogste), De Tukkers (één na hoogste), Sportlust Glanerbrug (laagste).

Promotie/degradatiewedstrijden Reünie (nummer 12), Twenthe (nummer 13).

Victoria’28 gedegradeerd.

Derde klasse C

Grol - MvR 3-1 (1-1). Hunting 0-1, Berentsen 1-1, 2-1 en 3-1.

FC Trias - Ruurlo 4-0 (3-0). Stoverinck 1-0, Stemerdink 2-0, Te Bogt 3-0, Honderslo 4-0.

Vios Beltrum - OBW 1-4 (1-2). Vrehe 0-1, Gesthuizen 0-2, Walterbos 1-2, De Meijer 1-3, Gesthuizen 1-4.

MASV kampioen.

Periodekampioenen OBW (hoogste), VDZ (één na hoogste), Pax (laagste).

Promotie/degradatiewedstrijden Vios Beltrum (nummer 12), MvR (nummer 13).

Gendringen gedegradeerd.

Vierde klasse A

Borne - Almelo 3-1 (2-0). Prigge 1-0, Pieterson 2-0 en 3-0, Rolefes 3-1.

RSC - Oldenzaal 2-2 (1-1). Waziry 0-1, Oude Lashof 1-1. Davina 2-1, Mars 2-2.

Juventa’12 - Sportlust Vroomshoop 0-1 (0-0). Jozic 0-1.

Vasse - Zenderen Vooruit 0-2 (0-1). Van Os 0-1 en 0-2.

Rood Zwart - UD Weerselo 1-3 (1-0). Kenkhuis 1-0, Plegt 1-1 en 1-2, Knikhuis 1-3.

Hengelo - Delden 2-1 (0-1). Scott Wold 0-1, Kerkhof 1-1, 2-1.

KOSC was vrij

Kampioen: Borne.

Degradant: Hengelo.

Periodekampioenen: KOSC, RSC, Delden.

Vierde klasse B

Volledig scherm TVO Beckum kampioen vierde klasse B 2018-2019 © OrangePictures/Marcel ter Bals

TVO - Overdinkel 3-2 (0-1). Grado 0-1 (pen.), Temmink 1-1, Ten Dam 2-1 en 3-1, Regtop 3-2.

UDI - Erix 12-0 (6-0). Nanninga 1-0, Lever 2-0, Smit 3-0, Lever 4-0, Kroes 5-0, Nanninga 6-0, Lever 7-0, Dore 8-0, Nanninga 9-0, Van der Molen 10-0, Meijer 11-0, Dore 12-0.

FC Aramea - Rekken 2-3 (0-1). Tankink 0-1, Vos 0-2 en 0-3, Nuis 1-3 en 1-4.

KSV - BSC Unisson 4-5 (2-1). Nijenhuis 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, Ratering 4-2, Brinkman 4-3, Hoitzing 4-4, Ratering 4-5.

Rietmolen - Buurse 2-5.

De Tubanters - Eibergen 4-1 (1-0). Van Eiken 1-0 en 2-0, El Assas 3-0, Smeenk 3-1, Van Eiken 4-1.

EMOS was vrij

TVO kampioen.

Aramea gedegradeerd.

Periodekampioenen: UDI, Overdinkel, De Tubanters.

Vierde klasse C

AD’69 - KSH 4-2

MEC - GWVV 1-1



Vierde klasse G

Diepenveen - GFC 2-0 (1-0). Jeffrey Blanken 1-0, Van Wollenberg 2-0.

Raalte - Markelo 1-5 (0-2). Slotman 0-1, Kuijpers 0-2, Brinkhuis 1-2, Vagevuur 1-3, Slotman 1-4, Warmelink 1-5.

Hector - Lettele 1-2 (1-1). 0-1, Wolters 1-1, 1-2.

Holten - Broekland 2-1 (0-1).

Enter - Haarle 10-0 (4-0). Nijenhuis 1-0, B. Geels 2-0, Nijenhuis 3-0, 4-0 (e.d.), Nijenhuis 5-0, Wolters 6-0, Van Otten 7-0, B. Geels 8-0, M. Geels 9-0, B. Geels 10-0.

Diepenveen kampioen.

Raalte gedegradeerd.

Periodekampioenen: Lettele, Markelo, GFC.

Vijfde klasse A

ALMELO - La Première is kampioen geworden in de vijfde klasse A. De ploeg van trainer Jan Höfte had aan een punt genoeg in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen directe concurrent DTC’07.

In een spannende wedstrijd golfde het spel op en neer. La Première ging de slotfase in met een 3-2 voorsprong en leek de titel voor het grijpen te hebben. Vijf minuten voor tijd scoorde DTC’07 de 3-3. In het spannende slot trok La Première met de nodige moeite deze stand over de streep.

La Première - DTC’07 3-3 (1-1). Tebbe 0-1, Spin 1-1, Heerink 1-2, Sanchez Torres 2-2, Bolhoeve 3-2, Nijhuis 3-3.

Phenix - De Lutte 1-7 (1-1). Boudidie 1-0, J. Punt 1-1, Vreijsen 1-2, M. Koertshuis 1-3, W. Roord 1-4 en 1-5, Vreijsen 1-6, Telman 1-7.

Vosta - Heracles 1-4 (0-0). Loman 1-0, Quentemeijer 0-2, Trap 1-2, Hoekstra 1-3, Van der Heijden 1-4.

FC Berghuizen - Fleringen 2-3 (0-1). Schepers 0-1, Heskamp 1-1, Nijland 1-2, Agterbos 2-2, Poppink 2-3.

SVV’91 - ‘t Centrum 1-5 (1-0). Yilmaz 1-0, H. Pril 1-1, Brouwer 1-2, E. Pril 1-3, Hayta 1-4, Leferink 1-5.

TVV was vrij.

La Première kampioen

Vijfde klasse B

GSV’63 - SVBV 3-0

Neede - Bornerbroek 3-1 (2-0) Markerink 1-0, Schuttenbeld 2-0 (e.d.), W. Meeringa 3-0, Zwijnenberg 3-1.

Bentelo - Lochuizen 0-0

Diepenheim - Hoeve Vooruit 3-1 (0-1). Hobbenschot 0-1, G. Haan 1-1, Kachel 2-1 (e.d.), Zwiers 3-1.

Haaksbergen - EGVV 4-3 (2-3). Zieverink 0-1 (pen.), Meutstege 0-2, Hilhorst 0-3, Gevelaar 1-3, Immeker 2-3 (pen.), Gevelaar 3-3, Van der Kolk 4-3.

Haarlo - DEO 3-0 (1-0). Radstake 1-0, Mengerink 2-0, S. Willems 3-0.

Vijfde klasse C