Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zondag

HSC'21 moeizaam langs Be Quick 1887

16:33 HAAKSBERGEN - HSC'21 heeft in een spannende wedstrijd gewonnen van Be Quick 1887. Halverwege was het 2-0, door treffers van Sjoerd Visschedijk en Stef Ottink. Na rust kwam Be Quick terug tot 2-1 en na de 3-1 van Tom ter Hogt ook nog tot 3-2. Daar bleef het vervolgens bij.