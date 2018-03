Uitslagen en doelpuntenmakers amateurvoetbal zondag

Stand gelijk in de competitie? Doelsaldo geeft de doorslag

16 maart ENSCHEDE - De KNVB heeft een wijziging in het amateurvoetbal doorgevoerd. Bij een gelijke stand in de competitie geeft het doelsaldo dit seizoen de doorslag. Voorheen werden er in zulke gevallen beslissingswedstrijden gespeeld. Deze regel geldt zowel voor de categorie A als B competities.