Uitslagen en doelpuntenmakers districtsbeker dinsdag

Tukker Cup Twenthe Goor nieuwe koploper in Tukker Cup Poule D

22:59 GOOR - vv Twenthe Goor is na dinsdagavond de nieuwe koploper in Poule D van de Tukker Cup. De inhaalwedstrijd in Goor tegen RKSV De Zweef werd uiteindelijk met 5-2 gewonnen, waardoor de ploeg nu op zes punten staat.