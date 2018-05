Uitslagen en doelpuntenmakers vooruitgespeelde duels zondagamateurs

Michael Dikken en vv Haaksber­gen definitief uit elkaar

13:35 HAAKSBERGEN - v.v. Haaksbergen en Michael Dikken beëindigen per direct de samenwerking, zo heeft de club in een verklaring laten weten. Aanleiding is het incident van afgelopen week, waarbij de oefenmeester tijdens de wedstrijd tegen Neede in de rust besloot te vertrekken.