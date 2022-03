Uitslagen en verslagen amateurvoetbal: NEO wint eenvoudig bij Lemelerveld, geen winnaar bij Enschedese derby

Tweede klasse J

ATC’65 - Wijhe’92 1-2 (0-0). Blanke 0-1, Hollegien 0-2, Roos 1-2 (eigen doelpunt).

Hoewel ATC’65 nog prima begon noemde trainer Rene Remie de nederlaag terecht: ,,We hebben gezwijnd vandaag, het was gewoon niet goed.” De gasten waren feller en lieten zien graag met de zege huiswaarts te willen keren en ATC kon daar te weinig tegenover stellen. Na de 0-2 viel nog wel de aansluitingstreffer, maar verder kwam ATC niet. Remie baalde van de nederlaag: ,,Wijhe is een directe concurrent maar we waren gewoon niet bij de les. Uiteindelijk is de uitslag ook terecht.”

Lemelerveld - NEO 1-3 (0-1). Brunninkhuis 0-1, Ten Tusscher 0-2, Rompelaar 0-3, Lugtenberg 1-3.

NEO kende geen moeite met het fysieke Lemelerveld en is weer terug aan kop van de ranglijst. De ploeg van trainer Michel Steggink legde meer energie in de wedstrijd en wist de defensief spelende thuisploeg kapot te spelen met enkele fraaie aanvallen. NEO leek een zege zonder een tegendoelpunt te boeken, maar kreeg in de slotminuut nog de 1-3 om de oren: ,,Balen en een klein smetje, maar achteraf gezien hebben we een makkelijke avond gehad en met prima goals een dikverdiende zege geboekt.”

Vierde klasse A

Victoria’28 - EMOS 1-1.

Vierde klasse B

Rood Zwart - Reünie 1-2.

Vierde klasse C

Ajax B. - Meddo 0-1 (0-0).

De wedstrijd werd twee weken geleden halverwege de eerste helft gestaakt vanwege een blessure bij de arbiter. Nu waren de ploegen wederom aardig aan elkaar gewaagd. Meddo sloeg in de slotfase toe en won daardoor op het nippertje van de hekkensluiter.

Vijfde klasse B

Erix - Halle 3-1.

Erix heeft goede zaken gedaan in de jacht op de titel. De thuisclub zette Halle al snel onder druk en dwong zo al snel enkele goede kansen af. In de slotfase kwam de voorsprong van Erix niet meer in gevaar.

GSV’63 - Westendorp afgelast.