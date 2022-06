Uitslagen en verslagen nacompetitie: Achilles’12 verslaat Bon Boys

Voor plek in de eerste klasse

Bon Boys - Achilles’12 0-2 (0-1). Weierink 0-1, Wind 0-2.

Bon Boys en Achilles’12 kenden geen geheimen voor elkaar gezien de vele en spannende ontmoetingen in het nabije verleden. Ook in de halve finale van de nacompetitie deden de nummer twee en drie van de tweede klasse J weinig voor elkaar onder. Op een druk bezocht sportpark De Greune in Haaksbergen begon Achilles sterker. De Hengelose ploeg was een stuk dreigender waardoor de thuisclub teruggedrongen werd. De 0-1 was dan ook een logisch gevolg van de verhoudingen op het veld. Routinier Jorik Weierink opende na een half uur de score door een goed lopende aanval doeltreffend af te ronden. Maar na die treffer kwam de thuisclub een stuk beter voor de dag. Met name in het tweede bedrijf creëerde Bon Boys een veldoverwicht. Martijn Richters was namens de thuisploeg dichtbij de 1-1 maar hij zag zijn inzet op knappe wijze worden gekeerd door Achilles-doelman Joris Raanhuis. Bon Boys zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker maar gaf de wedstrijd halverwege de tweede helft ineens uit handen. Een foute inspeelpass werd onderschept door Achilles-invaller Kian Wind. De 17-jarige aanvaller ging vervolgens na een razendsnelle omschakeling alleen op het doel af en schoot de 0-2 tegen de touwen. Ondanks de vechtlust die Bon Boys in het vervolg toonde kon het geen vuist meer maken, Achilles bleef eenvoudig overeind. Het seizoen voor de thuisclub komt daarmee abrupt ten einde. Trainer Rob Haveman baalde dat het niet is gelukt om te promoveren: ,,We zijn teleurgesteld. Als je zo dichtbij bent wil je doorpakken en de finale halen. Dat is helaas niet gelukt.” Voor Achilles’12 wacht de finale. Aanstaande zondag speelt de ploeg van trainer Omar Wennink op neutraal terrein tegen de Nijmeegse tweedeklasser Union, dat SDOUC versloeg en in de vorige speelronde van Stevo wist te winnen.