Uitslagen inhaalduels amateurvoetbal donderdag 25 april

Eerste klasse E

Tubantia - TVC’28 1-2 (1-1). Elyo 1-0, Huiskes 1-1 (pen.), Schepers 1-2.

TVC’28 heeft een grote stap gezet richting directe handhaving in de eerste klasse. In Hengelo werd concurrent Tubantia met 1-2 verslagen, waardoor het gat naar een plek in de nacompetitie werd vergroot naar vijf punten. De thuisclub begon voortvarend aan het duel door al na enkele minuten de score te openen, maar gaandeweg het duel werd het fysieke TVC sterker. Na de gelijkmaker kregen beide ploegen kansen op de winnende treffer, maar besliste Okke Schepers met een fraaie vrije trap het duel in het voordeel van de gasten. Berke Bozkir (Tubantia) kreeg in de slotfase nog de rode kaart.

Derde klasse A

LSV – Losser 2-1 (0-1). Wevers 0-1 (strafschop), Blokhuis 1-1, Pieper 2-1.

LSV en Losser konden de punten beiden goed gebruiken om weg te blijven bij de onderste plekken. Losser kwam via een strafschop op voorsprong, maar Bram Blokhuis maakte vlak na rust gelijk namens LSV. Daar leek het bij te blijven na een spannende tweede helft in Lonneker, maar Mathijs Pieper maakte vlak voor tijd met een geweldige uithaal de 2-1. Een belangrijke zege voor LSV en nog grotere problemen voor Losser. ,,Onze eerste helft was dramatisch, maar na rust hebben we ons goed hersteld”, aldus LSV-trainer Remco van der Weide.

Vierde klasse B

BSC Unisson - EMOS 5-3 (3-2). Wevers 0-1, Ratering 1-1, 2-1 (e.d.), Kosters 2-2, Ratering 3-2, Wissink 4-2, Böhnke 4-3, Wissink 5-3.

EMOS begon sterk, maar kwam in de beginfase niet verder dan een vroege openingstreffer. Zo bleef BSC Unisson in de wedstrijd. De thuisploeg boog zelfs al snel de score om en trok in de slotfase de overwinning over de streep. Arjan Wissink kopte in blessuretijd uit een hoekschop zijn tweede van de avond binnen.

Vierde klasse C

AD’69 - Zeddam-Sint Joris 2-2 (1-1). 0-1, Bauhuis 1-1, Baboe 2-1, 2-2.

In een fysiek zware wedstrijd zorgde de thuisploeg voor het meeste gevaar. AD’69 kwam na rust verdiend op voorsprong, maar de ploeg uit Aalten hield de bezoekers in leven. Dat kostte AD uiteindelijk twee punten, want in de slotfase maakte Zeddam gelijk.