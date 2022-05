Uitslagen/verslagen amateurvoetbal Hemelvaartsdag: HSC’21 haalt uit tegen UNA

Derde divisie (zondag)

HSC’21 - UNA 7-2 (4-1). Senders 0-1, Van der Weide 1-1, Iallouchen 2-1, Schepers 3-1, Van der Weide 4-1 en 5-1, Van Boekel 5-2, De Vries 6-2, Ter Hogt 7-2.

Een forse zege voor HSC’21 tegen het hoger geklasseerde UNA. Daarmee pakte HSC niet alleen (opnieuw) drie punten, ook deed de ploeg qua doelsaldo uitstekende zaken in de strijd om de derde periodetitel. HSC staat daarin, met nog twee duels te gaan, bovenaan en heeft dus volop kans om de nacompetitie voor promotie te bereiken. Wie had dat een paar maanden geleden kunnen denken? Toen had de ploeg vooral punten nodig had om weg te komen uit de degradatiezone. UNA kwam in Haaksbergen nog wel op 0-1, maar die achterstand werd HSC tussen de 25e en 35e minuut omgebogen in een 4-1 voorsprong. Dat gebeurde onder meer dankzij treffers van de toch al veelscorende Diego van der Weide. De aanvaller, die vanaf komend seizoen bij DETO speelt, maakte voor rust twee goals en was meteen na de pauze weer trefzeker.

HSC’21: Peterman, Zwiers, Schrijver, Wensing, Caglar Uguz (46. Coolen), Overgoor (62. Cenk Uguz), Stokkers (85. Leferink), Schepers (80. Nicolaas), Van der Weide, Iallouchen (62. Ter Hogt), De Vries.

Hoofdklasse B (zaterdag)

Eemdijk - DETO Twenterand 1-2 (0-1). Wesselink 0-1, Ter Avest 0-2, Fleer 1-2 (e.d.).

De nummer vijf (DETO) boekte een knappe zege bij de nummer vier, waardoor het onderlinge verschil werd verkleind tot zes punten. Eemdijk verspeelde daarmee de laatste kans op de titel. DETO gaat dit seizoen hoe dan ook in de subtop eindigen en dat is een prestatie van formaat na jaren waarin de club telkens tegen degradatie knokte. In Bunschoten-Spakenburg had DETO het in de openingsfase wel erg lastig. Eemdijk kreeg meerdere kansen, maar scoorde niet. DETO deed dat kort voor de pauze wel; Kai Wesselink draaide zichzelf vrij en schoot de 0-1 binnen. Na de pauze kwam DETO een paar keer goed weg, maar miste de ploeg ook zelf wat kansjes. In blessuretijd besliste Ferdi ter Avest het duel (0-2), hoewel het daarna nog wel 1-2 werd. Het betekende de derde zege op rij voor DETO.

Genemuiden - AZSV 3-2 (1-0). Doorn 1-0, Van Benthem 2-0, Rensink 2-1, Velda 3-1 (pen.), Van der Eerden 3-2 (pen.).

AZSV maakte het titelkandidaat Genemuiden lastig, maar ging wel ten onder en blijft staan op de zesde plek. De achterstand op plek vijf (DETO) is nu drie punten. AZSV gaat zeker niet meer zakken op de ranglijst en zou in de laatste twee duels nog maximaal een plaatsje kunnen stijgen. Genemuiden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong en verdubbelde kort na de pauze via Rens van Benthem (voormalig speler van onder meer Quick’20) de score. Via Max Rensink werd het 2-1, maar al kort daarna was de marge door een benutte strafschop weer twee. Kort voor tijd bepaalde Rik van der Eerden, ook uit een strafschop, de eindstand op 3-2. AZSV speelt dit seizoen nog tegen ONS Sneek (zaterdag, thuis) en Volendam (4 juni, uit).

Hoofdklasse B (zondag)

Meerssen - Longa’30 volgt nog.

Eerste klasse E (zondag)

Rohda Raalte - Stevo 4-0 (3-0). Woudstra 1-0, Peppels 2-0, 3-0 en 4-0.

Door de nederlaag wacht Stevo de nacompetitie tegen degradatie. Met nog twee duels te spelen is het gat met Dalfsen zeven punten en moet de ploeg van Otto Krabbe het vege lijf zien te redden in het verlengstuk van de competitie. Kampioen Rohda Raalte was een maatje te groot voor de gasten. De thuisploeg won afgelopen weekeinde de titel zonder zelf in actie te komen en wilde het thuispubliek op een mooie wedstrijd trakteren. Stevo stond halverwege al op een onoverbrugbare 3-0 achterstand. Het eerste gevaar van de gasten was pas vlak voor rust. „Er ontbraken bij ons de nodige spelers, we waren niet opgewassen tegen de terechte kampioen”, sprak Krabbe. Vlak na rust werd het 4-0 en bloedde de wedstrijd dood.