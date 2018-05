Unicum: vader (47) en zoon (16) samen op het veld bij Daarlerveen

Dat een vader als trainer langs de lijn sturing moet geven aan zijn voetballende zoon zien we vaker in het amateurvoetbal. Maar een 47-jarige doelman die zijn ruim dertig jaar jongere zoon aan de andere kant van het veld ziet scoren, dat is een moment waar bij de familie Pannen nog lang over zal worden nagesproken. „Heel bijzonder", vertelt Brayn.

Kopgoal

Als een volwaardig voetbalcommentator omschrijft hij zijn doelpunt van afgelopen zaterdag, enkele minuten voor het rustsignaal. „De corner kwam vanaf rechts en met een schijnbeweging schudde ik de tegenstander van mij af. Drie seconden later kon ik vrij binnenkoppen." Het was zijn derde doelpunt van het seizoen, maar als het aan de jongeling ligt blijft het daar niet bij. „Aanstaande zaterdag mag ik weer meedoen en spelen we tegen MVV'69. Dat is een wedstrijd die we kunnen winnen en wie weet zit er voor mij nog meer in."