Update: Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

HSC’21 kon op de zevende speeldag eindelijk de eerste zege van het seizoen bijschrijven. Wat heet: de 4-1 tegen Hoogland was zelfs de eerste overwinning sinds december 2019. „Je kunt wel roepen: ik kijk niet naar de ranglijst, maar dat vind ik altijd zo’n onzin, natuurlijk kijk je daar naar”, aldus trainer Daniël Nijhof. „Dit hadden we met z’n allen heel hard nodig. We speelden tot dusverre soms best aardig, maar dat was niet genoeg. Tegen Hoogland ben ik niet alleen blij met de overwinning, maar ook met ons spel. Niet alleen de uitslag was overtuigd, de manier waarop we hebben gespeeld was dat ook.” HSC was vanaf de eerste minuut de betere ploeg en heeft door de driepunter de aansluiting naar boven weer gevonden. Positief was ook dat Yanick de Vries in de tweede helft zijn rentree maakte. De aanvaller was meer dan een jaar uit de roulatie. „We zijn er uiteraard nog lang niet, maar de ban is gebroken”, aldus Nijhof.

HSC’21 - Hoogland 4-1 (1-0) 44. Witbreuk 1-0, 47. Stokkers 2-0, 59. Stokkers 3-0, 75. Van de Pol 3-1, 84. Ottink 4-1.