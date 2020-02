UT-student Jan van Dongen scoort er lustig op los: ‘Blijf graag bovenaan de lijst staan’

Het is dit seizoen bijna een zekerheid dat Jan van Dongen scoort in wedstrijden van Drienerlo. De afgelopen acht duels vond hij telkens het net voor de groen-witte formatie. En in die reeks maakte hij ook nog eens maar liefst vijftien treffers. In de duels daarvoor scoorde Van Dongen er vijf, wat hem brengt op 20 goals en een gedeelde koppositie in het topscorersklassement in deze krant.