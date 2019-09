Vader en zoon Van der Veen worden als scheidsrechter soms wel eens moe van het gezeur’

ENSCHEDE - Met voetballen zijn ze niet ver gekomen. Maar als scheidsrechter staan vader en zoon Van der Veen hun mannetje. „Laat zien dat je de baas bent in het veld”, zegt vader Jeroen (55).

Net als clubs kunnen scheidsrechters jaarlijks promoveren en degraderen. Scheidsrechter Bjorn van der Veen (22) maakte deze zomer de stap van de vierde naar de derde klasse op zaterdag. „Vorig seizoen was mijn eerste jaar bij de senioren”, zegt hij. „Het was een leerzaam jaar. Ik ben ambitieus, ik hoop in de toekomst zelfs nog naar de eerste klasse te gaan.”

Zijn vader Jeroen van der Veen (55) heeft hem aangestoken met het scheidsrechtersvirus. Pa was jarenlang jeugdscheidsrechter op hoog niveau. „Sinds vorig seizoen fluit ik ook bij de senioren, maar dan in de vierde klasse op zondag”, zegt hij. „Ik had verwacht dat het zwaar zou worden, maar het viel me mee. Alleen het belopen wordt lastiger.”

Voorbereiding

Voor beiden wacht komend weekeinde de eerste competitiewedstrijd. Vader Jeroen fluit De Tubanters - La Première, zoon Bjorn leidt het duel Wilhelminaschool - Kloosterhaar in Hengelo. Hoe hun voorbereiding eruit zag? „Fit worden door goed te sporten en bekerwedstrijden te fluiten”, zegt Bjorn. Zijn vader vult aan: „De meeste clubs zien de bekerpotjes als oefenduels, voor ons geldt dat ook. Ook wij moeten er weer inkomen. Zeker met al die nieuwe regels. Gisteravond hebben we een bijeenkomst van de KNVB gehad. Na afloop kregen we een spelregeltoets, waarbij je al punten kon behalen voor je eindrapport.”

Klagen

Hoe de twee omgaan met al het commentaar in het veld? Bjorn: „Ach, soms word ik wel moe van het gezeur, maar dat hoort er bij, zolang het binnen de perken blijft.” Vader Jeroen: „Als spelers komen klagen, gaat dat het ene oor in en het andere oor uit. Ik vind het belangrijk dat je niet over je heen laat lopen, je moet als scheidsrechter laten zien dat je de baas bent op het veld.”

Jeroen van der Veen geniet van het leiden van wedstrijden. „Met het voetballen zijn we niet ver gekomen, maar als scheidsrechter blijf je zo toch actief in de sport, je staat er middenin. Als je na afloop ook nog de complimenten krijgt van de verliezende partij, dan heb je het goed gedaan. Zulke complimenten, daar doe je toch wel voor.”