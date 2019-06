Vakantie? Excelsior’31 traint alweer

Wat is de overeenkomst tussen PSV en Excelsior’31?

Trainer Peter Wesselink: “Geen idee. Heeft PSV dinsdag ook de eerste training? Oké, maar die hebben ook al een vakantie achter de rug. Voor ons moet de vakantie nog beginnen. We trainen dinsdag en donderdag en volgende week twee keer. Daarna is er een periode rust.”



Gaan jullie vanavond al echt wat doen of is het vooral handjes schudden?

“Jawel, maar ook dat laatste. We maken de teamfoto, de nieuwe jongens worden voorgesteld en we bespreken alvast de manier van spelen en maken een aantal afspraken. Op dit moment is iedereen nog beschikbaar, straks zit je met vakanties. De derde divisie begint eerder dan de lagere competities en je wil toch een voorbereiding van vijf tot zes weken met een zo compleet mogelijke groep. Door de voorbereiding op te splitsen kan dat.”



Excelsior’31 in de derde divisie, al enig idee wat je kunt verwachten? Twee verre uitduels naar Zeeland, toch?

“Waarschijnlijk wel. Hoek was al bekend. Goes wil zelf en gaat, hoewel de indeling nog niet officieel is, van de derde divisie zondag naar zaterdag. We krijgen minder regionale duels, maar het niveau van de wedstrijden gaat wel omhoog.”