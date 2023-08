Vakantie in het amateurvoetbal? Nee, hoor: ‘Sommige jongens hebben hun vakantie laten schieten’

Niets te doen deze periode in het amateurvoetbal? Jawel, hoor! Komend weekeinde is de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker. Twee teams uit de regio mogen dit seizoen een gooi doen naar een plek in het hoofdtoernooi. Voor de Haaksbergse derdedivionist HSC’21 is het jaarlijkse kost, voor tweedeklasser en plaatsgenoot Bon Boys is meedoen aan de voorronde al een ervaring op zich.

Bon Boys: zeker geen schoolreisje

Bon Boys kwalificeerde zich voor de voorronde door afgelopen seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Deze prestatie gaf de ploeg een ticket naar het ‘grote’ KNVB-bekertoernooi. Een unieke gebeurtenis voor de club, maar het betekende ook een uiterst korte voorbereiding. Eentje die het beste kan worden omschreven als snelkookpan. Vorige week donderdag werd de training hervat, en dat na een lang seizoen waarin ook nog werd gespeeld in de nacompetitie om promotie. Dat lukte niet, maar wel wacht er dus een bekerduel. Waar? Noordwijk. Vierdedivisionist SJC is zaterdag vanaf 14.30 uur de tegenstander. Dinsdag speelde Bon Boys een oefenwedstrijd tegen Quick’20, ook een vierdedivisionist, om zo een beetje aan het niveau te kunnen wennen. Het werd 1–1.

Hoewel er aan het strand in principe alleen maar wat te winnen valt en Bon Boys hoe dan ook gaat genieten, is er volgens trainer Matthijs Blijham zeker geen sprake van een veredeld schoolreisje. Wel blijft het team na afloop overnachten om zondag terug te keren naar Haaksbergen. „Sommige jongens hebben ten koste van honderden euro’s hun vakanties laten schieten om de wedstrijd mee te mogen maken. Dat laat wel zien hoe het leeft binnen de groep.”

Waarna de coach moet lachen op de vraag of hij al plannen heeft voor zondag 21 april 2024. „De bekerfinale? Als we zaterdag winnen, zijn we een stap dichterbij…”

Trainer Daniël Nijhof speelt zaterdag met HSC'21 thuis tegen Harkemase Boys. Over ruim een maand staan de teams opnieuw tegenover elkaar in Haaksbergen, dan voor de competitie.

HSC’21: het echte werk

De clubs uit het district oost hebben nog even voordat eind september de competitie start, voor HSC’21 is het al bijna zover. DOVO-uit betekent volgende week de opening van het seizoen in de landelijke derde divisie. Met welk gevoel HSC aan dat duel begint hangt toch ook wel af van hoe zaterdag de bekerwedstrijd tegen Harkemase Boys, een ploeg uit dezelfde competitie, verloopt. „Maar vooral het resultaat is belangrijk”, aldus trainer Daniël Nijhof. „Natuurlijk willen we goed voetbal laten zien en dat kunnen we ook, maar in de beker gaat het om doorgaan. Vorig seizoen waren we veel sterker dan RKAV Volendam, maar verloren we wel en zat het toernooi er meteen op. Zo’n scenario willen we niet nog een keer.”

Nijhof weet heus wel dat HSC de finale volgend jaar in de Kuip niet gaat halen, maar twee voorronden overleven is wel een reëel doel. En dan in het hoofdtoernooi meteen een wedstrijd loten thuis tegen een aansprekende profclub. Het zou sportief en financieel lekker zijn. „Maar daar hoopt natuurlijk elke amateurclub op”, aldus de trainer. „Er zijn geen makkelijke wedstrijden, niet in beker en ook niet in de competitie.”

Over die competitie gesproken, zondagclub HSC speelt dit seizoen 26 van de 34 duels op zaterdag. Omdat er geen scheiding meer is tussen zaterdag- en zondagclubs moet HSC uitwijken als de ploeg tegen een ‘principiële zaterdagclub’ speelt. De ontmoeting met Harkemase Boys begint zaterdag om 17.00 uur, in de competitie trapt HSC thuis vaak af om 18.00 uur. „We zitten in een prachtige competitie met zeer aansprekende tegenstanders (onder meer IJsselmeervogels, red.), maar ons aanvangstijdstip ben ik niet zo blij mee”, zegt Nijhof. „Het liefst had ik op zaterdag om 14.30 uur gespeeld, maar de club heeft met veel meer teams te maken en anders besloten.”

