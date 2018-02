Van Benthem heeft zijn draai gevonden bij HHC: 'Ik was gewend om elke 3 weken te scoren'

HARDENBERG - Hij was de afgelopen vier wedstrijden trefzeker en bezet met zijn club HHC momenteel een keurige zesde plek in de tweede divisie zaterdag. Rens van Benthem is een gelukkig man in Hardenberg. „Ja, het gaat zoals het hoort."

En daarmee doelt de aanvaller, die afgelopen zomer overkwam na een karrenvracht aan doelpunten bij Quick'20, op de laatste drie wedstrijden, die door de ploeg uit Hardenberg allemaal in winst werden omgezet. Met de klinkende 4-0 overwinning van afgelopen weekeinde op het FC Lienden van Hans Kraay Jr. als hoogtepunt. „De afgelopen drie jaar met Quick wonnen we ook veelvuldig. Het loopt nu zoals het hoort. Het eerste half jaar ging het iets minder."

Aanpassen

Van Benthem voegde zich afgelopen zomer later bij de groep in verband met zijn vakantie en had de eerste maanden moeite om te wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten. „Aanpassingsproblemen wil ik het niet noemen, maar er vonden veel wisselingen plaats binnen het team en je moet je aanpassen aan een nieuw spelsysteem. Bij Quick was ik gewend dat het spel op mij was aangepast. Zes jaar lang voetbal je op dezelfde manier en dan ineens heb je vijftien andere spelers om je heen staan."

Quote Ik werk naar een bepaald aantal goals toe. Hoe hoog dat aantal ligt houd ik liever voor mezelf Rens van Benthem

Basisplaats

Ook de doelpuntenproductie van Van Benthem kwam pas laat op gang. Na zijn 28 doelpunten van vorig seizoen doet hij het dit jaar iets rustiger aan. Na zes wedstrijden droog te hebben gestaan sloeg de twijfel toe. „Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. Je komt van een niveau lager dus dan is het altijd afwachten hoe het gaat. Ik was gewend om elke drie weken te scoren. Hier wilde ik in eerste instantie een basisplaats veiligstellen. Nu dat gelukt is werk ik naar een bepaald aantal goals toe. Hoe hoog dat aantal ligt houd ik liever voor mezelf."

Vier duels trefzeker

Inmiddels heeft de geboren Oldenzaler zijn draai gevonden en weet hij ook het net regelmatig te vinden. De laatste vier wedstrijden was hij trefzeker. En dat als rechtsbuiten. „Het liefst sta ik in de spits, maar daar staat nu Rob van der Leij. Die is enorm balvast en kopsterk." Van der Leij wist dit seizoen tot op heden acht keer het net te vinden. Kersverse vader Rick Hemmink, afkomstig uit Vroomshoop, valt als scorende middenvelder in het oog bij de tweededivisionist. Hij maakte de laatste drie speelronden deel uit van het team van de week van de tweede divisie.

Gemis

Veel veranderingen dus voor de 24-jarige Van Benthem, die op zaterdagavond tijdens feestjes geen rekening meer hoeft te houden met de voetbal en op zondags af en toe rustig een kijkje kan nemen bij zijn oud-ploeggenoten in Oldenzaal. „Ik mis mijn vrienden wel een beetje waar ik altijd mee samen heb gespeeld. Dat geef ik eerlijk toe. Maar dat is ook niet raar denk ik als je twintig jaar bij een club hebt gevoetbald."

Handhaven

Dat Quick'20 het dit seizoen een stuk moeilijker heeft zonder de topscorer verbaast Van Benthem niet. „Het vertrek van iemand met zoveel doelpunten is moeilijk op te vangen als je alles met de eigen jeugd wilt doen, wat ik overigens heel goed vind. Ook een spits uit de tweede klasse lukt dat niet. Daar is het niveauverschil simpelweg te groot voor. Maar ik ben niet de enige die de kar heeft getrokken vorig jaar. Ze hebben een goed elftal staan en ik ben overtuigd van het feit dat ze zich gaan handhaven."