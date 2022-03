Van de 20 punten pakte Luctor et Emergo er 19 thuis in Almelo. Wat gaat er mis in uitduels?

Voetbal­clubs Heracles en Luctor koning te rijk met extra kunstgras­vel­den; ‘Ruimtepro­ble­men opgelost en klaar voor de toekomst’

ALMELO - De voetbalclubs AVC Heracles en Luctor et Emergo kunnen straks de bal laten rollen op een tweede kunstgrasveld. Bij Heracles wordt bovendien een extra veld van natuurgras aangelegd. Daarmee zijn in het toekomstige seizoen de ruimteproblemen van beide verenigingen passé. De gemeente Almelo investeert 1,4 miljoen in beide complexen.

