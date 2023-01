Van de 3000 clubs in het amateurvoetbal wonnen er 11 alle duel: Rigtersbleek in een bijzonder rijtje

Rigtersbleek stopte in de zomer van 2020 met prestatievoetbal op zondag (de hoofdmacht speelde destijds in de eerste klasse) en wil met het zaterdagteam zo snel mogelijk omhoog. De club is goed op weg. Na de titel afgelopen seizoen in de vierde klasse volgt er binnenkort waarschijnlijk weer een groot feest. Zolang Rigtersbleek blijft winnen zal de ploeg ook voorkomen in een ander klassement. In totaal zijn er in het Nederlandse amateurvoetbal, zo’n 3000 clubs, nog 11 eerste teams die tot nu toe alles wonnen. Dat waren er tot afgelopen weekeinde 12, maar vijfdeklasser Elsweide (Arnhem) ging in de eerste wedstrijd van 2023 onderuit. Naast Rigtersbleek hebben ook Woudenberg, Rijkerswoerd, De Foresters, RKSVN, Abcoude, Zwaluw, Noordbergum, EHS’85, Fochteloo en MOC de maximale score.