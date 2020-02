Van de top naar de kelder, Waldo Rhebergen verruilt RKZVC voor Sportclub Rekken

De middenvelder woont in Eibergen, maar is geboren en getogen Rekkenaar. Een terugkeer stond voor hem vast. “Dit is een perfect moment. Ik ben nu op een punt dat andere dingen belangrijker worden. Mijn vrouw en ik hebben een kleine gekregen en na achttien jaar voetballen op een hoog niveau is het mooi geweest.”



Er zijn maar weinig voetballers in de regio die zo herkenbaar spelen als Rhebergen. Hij is klein van postuur, maar ijzersterk in duels. O-benen die je nergens anders ziet, maar altijd handelend op maximale snelheid. “Als je alleen naar de successen kijkt, dan zijn mijn jaren bij RKZVC de mooiste. We speelden in de tweede klasse toen ik daar kwam. Niemand - ik dus ook niet - had verwacht dat we vier jaar keurig zouden meedraaien in de hoofdklasse. Onbeschrijfelijk. Toch doe ik HSC’21 en Rigtersbleek te kort als ik zeg dat RKZVC mijn mooiste tijd was.”