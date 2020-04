Van Dijk verlaat HSC’21, Postma naar Sparta Enschede

Een jaar terug in de tijd: veel goals bij de laatste derby GFC - Hector

26 april Normaal gesproken is dit de tijd van de ontknopingen in het amateurvoetbal, maar door het coronavirus zit het seizoen er al een tijdje op. Dus gaan we zo nu en dan een jaar terug in de tijd. Deze keer naar de laatste Goorse derby tussen GFC en Hector. GFC speelt sinds dit seizoen met het eerste team op zaterdag.