Van DOS’37 naar SVZW: Smit wil nu om de prijzen spelen

Op het veld van DOS had na afloop van het duel met SVZW een kleine reünie plaats. Over en weer werden er handen geschut, high-fives uitgedeeld en waren er vriendelijke omhelzingen. Her en der werd bijgepraat. Het duel tussen DOS en SVZW was, behalve de enige Twentse derby in de eerste klasse D, immers ook een weerzien tussen oude bekenden.

Bijvoorbeeld voor SVZW-doelman Julian Bakker, twee seizoenen geleden de eerste doelman bij DOS. Ook teamgenoot Maarten Smit heeft een verleden in Vriezenveen. ,,Ik heb hier zes jaar rondgelopen", vertelt Smit. 'Hier' is het geelzwarte gedeelte van sportpark Het Midden. Zes seizoenen lang verdedigde Smit de clubkleuren van DOS. “Ik heb hier lang gespeeld en hier ook vrienden gemaakt. Ik ga zo meteen nog wel een biertje drinken in de kantine. Het is wel mooier om dat te doen met een grote glimlach."