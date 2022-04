Van een 1-1 tussenstand de eindstand maken? KNVB gaat niet akkoord en doet onderzoek naar duel tussen SVV - PW

DTC’07 na winst in topper de nieuwe koploper: ‘Maar het is absoluut nog niet beslist’

LATTROP - In een fantastische ambiance vochten DTC’07 en Manderveen de strijd om de koppositie uit in de vijfde klasse. Vooraf was het verschil tussen beide ploegen een punt in het voordeel van de nog ongeslagen koploper Manderveen, na de 2-0 zege voor DTC staat die ploeg nu twee punten voor.

24 april