Van Gils van Glanerbrug naar Hengelo

Scheids­rech­ter Jan Floors (73) uit Neede weet van geen ophouden: ‘Vind het nog steeds geweldig’

9:31 NEEDE - Jan Floors uit Neede is 55 jaar scheidsrechter. Sinds 1965 floot hij duizenden duels en legde een veelvoud aan kilometers af per fiets, trein en bus. De liefde voor het vak is enorm.