Van maaltijdhamburgers tot pubquiz: hoe komen 80 regionale amateurclubs de coronatijd door?

Achilles Enschede

Aantal leden aanvang seizoen: 265.

Aantal leden nu: 260.

Berenda van der Woude, secretaris: „Het voelt alsof we een keeper zijn die van alle kanten ballen op zich af krijgt. De ene keer kun je de bal opvangen en de andere keer heb je verlies geleden. Iedereen betaalt gelukkig nog zijn of haar contributie. Ook hebben veel leden ons gesteund met sponsoracties en heeft onze hoofdsponsor met drie jaar verlengd. We hebben een online nieuwsbrief, rubrieken op social media en een mondkapjesverkoop inclusief bezorging. En de komende weken gaan we vergeet-me-niet-taartjes verkopen. Die kunnen leden voor zichzelf of voor een ander lid bestellen. Ook die gaan we bezorgen.”

AD’69

Aantal leden aanvang seizoen: 398.

Aantal leden nu: 389.

Erik-Jan Etten, penningmeester: „We houden de moed er in. Achterstallige onderhoud en klussen, zoals renovatie van de kantine, worden opgepakt. Met de contributiegelden worden de lopende kosten betaald.”

AJC’96

Aantal leden aanvang seizoen: 380.

Aantal leden nu: 400.

Marcel Jonker, communicatie: ,,We proberen met persoonlijke aandacht de leden betrokken te houden. Je kunt niet zo maar ergens langs gaan. Dus proberen we alles net iets anders te doen. Bijvoorbeeld de pepernotenactie. Normaal werden de bakjes pepernoten gekocht door de sponsoren. Afgelopen jaar lieten we de bakjes vullen en inpakken door twintig van onze meisjes. Omlijst met spelletjes hadden die een leuke middag.”

Almelo

Aantal leden aanvang seizoen: 430.

Aantal leden nu: 410.

Marcel Schorn, voorzitter: „Je gaat een soort van winterslaap in. We beginnen wel weer met de trainingen voor de jeugd. Het probleem bij ons is dat we een relatief kleine club zijn, kunnen we bepaalde leeftijdsgroepen geen voetbal aanbieden. De contributie Is hetzelfde gebleven en wordt gewoon geïnd. Anders val je als club om. De huur loopt door, de verzekeringen lopen door. We zullen toch iets van inkomsten moeten genereren. Een aantal leden kwam wel met vragen, maar we hebben geprobeerd dat goed te onderbouwen.”

Quote Het voelt alsof we een keeper zijn die van alle kanten ballen op zich af krijgt. De ene keer kun je de bal opvangen en de andere keer heb je verlies geleden Berenda van der Woude, secretaris Achilles Enschede

ASV’57

Aantal leden aanvang seizoen: 420.

Aantal leden nu: 420.

Jan Wessels, voorzitter: „We proberen de leden op veel manieren warm te houden door veel te communiceren via social media en door online activiteiten te houden. Zo hebben we de traditionele verloting na afloop van een thuiswedstrijd van het eerste elftal nu in digitale vorm gehouden. Het hele dorp zat om vijf uur achter de laptop of computer. Dat tekent de betrokkenheid van Aadorp bij ASV. Daarom willen we het hele dorp ook betrekken bij het corona eindfeest dat we willen houden als deze moeilijke periode ten einde is.”

ATC’65

Aantal leden aanvang seizoen: 1100.

Aantal leden nu: 1150.

Randell Schwab, secretaris: „Deze mooie ledengroei komt door een inhaaleffect van onze jongste leden die tijdens de eerste lockdown hebben gewacht om lid te worden. We leven als club zuinig, maken geen onnodige kosten en gebruik van alle subsidiemogelijkheden. ATC is nog gezond en straks bruist het weer.”

Avanti Wilskracht

Aantal leden aanvang seizoen: 900.

Aantal leden nu: 900.

Thomas Nijenhuis, vice-voorzitter: „Wij proberen als vereniging de sport zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is immers hét doel van onze vereniging. Daarbij stellen wij heel wat maatregelen om het zo veilig mogelijk te maken. Wij doen verder geen andere activiteiten, het verzorgen van trainingen en interne wedstrijden vereist behoorlijk wat aandacht. De contributie-incasso gaat gewoon door.”

AZSV

Aantal leden aanvang seizoen: 1300.

Aantal leden nu: 1270.

Gerben Houwers, bestuur: „Goed blijven communiceren met onze leden en sponsoren vinden wij het belangrijkst. Verder zorgen we ervoor dat vooral de jeugd actief kan blijven voetballen. Ook hebben we in coronatijd de Club van 100 opgericht. De contributie loopt door, die hebben we hard nodig.”

Barbaros

Aantal leden aanvang seizoen: 310.

Aantal leden nu: 290.

Erkan Coskunsu, voorzitter: „We proberen vrijwilligers enthousiast en betrokken te houden. Onze kleedkamers en toiletten worden gerenoveerd met de inkomsten uit de Club van 100. Onze accommodatie heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. In de eerste lockdown, die gelijk viel met de Ramadan, boden we gezinnen die het niet zo breed hebben een voedselpakket aan.”

Bergentheim

Aantal leden aanvang seizoen: 610.

Aantal leden nu: 610.

Arnoud de Lange, penningmeester: „De club is kerngezond. De geldstromen zoals de contributie, maar ook de sponsoring lopen gewoon door. We missen alleen de inkomsten uit de kantine, maar daar hebben alle clubs mee te maken. Daarnaast is de activiteitencommissie aardig actief om de leden betrokken te houden. Zo hadden we voor kerst een online bingo. Ook de pr-commissie doet goed werk, met name voor de actie Rondje voor je club. Ze hebben zelfs onze voormalige speler Arne Slot kunnen strikken voor een filmpje.”

Bon Boys

Aantal leden aanvang seizoen: 956.

Aantal leden nu: 1021.

Gert-Jan Klanderman, voorzitter: „We doen er alles aan om de contacten binnen en buiten de club levend te houden. Het bestuur vergadert vaker en er wordt zoveel mogelijk contact gezocht met de trainers, gemeente en de eigen leden. Meer contact met de politie is helaas ook nodig, vanwege vernielingen op het sportpark. Sportieve activiteiten voor de jeugd zijn er volop. Onze leden zijn erg betrokken, we groeien zelfs in deze tijd flink.”

Volledig scherm Voetbal in betere tijden: Bon Boys op bezoek bij Grol. © Jan Ruland van den Brink

Borne

Aantal leden aanvang seizoen: 581.

Aantal leden nu: 569.

Bert Bosman, voorzitter: „De groei die bij ons ingezet was, is helaas gestopt door de corona. Normaal in de maanden dat je er met name jeugdspelers bij krijgt was dit een stuk minder. Daarnaast zijn er afgelopen jaar opvallend behoorlijk wat leden, 8, overleden. Zo heb jaren niemand en nu dus een behoorlijk aantal, overigens niet door corona. Omdat het clubhuis gesloten is missen we natuurlijk een flinke inkomstenbron. Maar Borne heeft leden die de club trouw blijven en ondersteunen. Bij de Grote Clubactie was de opbrengst bijna verdubbeld. Door de steun die we vanuit de overheid,) KNVB en gemeente krijgen kunnen we de financiële schade op dit moment beperken. Hoe langer het clubhuis gesloten blijft, hoe lastiger het wordt.”

Bruchterveld

Aantal leden aanvang seizoen: 350.

Aantal leden nu: 350.

Alwin Huisjes, technische commissie. ,,De betrokkenheid bij de club is altijd groot en de leden zien elkaar in het dorp ook vaak bij andere gelegenheden. Uiteraard houden we de leden op de hoogte via nieuwsbrieven en is er veel animo voor de klussendag. Daarvan hebben we er zelfs een extra gehouden.”

BSC Unisson

Aantal leden aanvang seizoen: 425.

Aantal leden nu: 425.

Rob Stokkers, voorzitter: „We hebben ook een ‘lopersafdeling’, die hebben nog niet zo lang geleden een estafetteloop georganiseerd. En vanuit de voetbalafdeling een online bingo om nog een beetje binding te houden met de leden.. Aan het contributiegeld hebben we niets gedaan. Als leden écht in de problemen komen, dan kunnen we op individuele basis kijken wat we daar aan kunnen doen. Maar daar hebben we nauwelijks reacties op gehad van de leden.”

Buurse

Aantal leden aanvang seizoen: 190.

Aantal leden nu: 190.

Ruurd Woolderink, assistent voorzitter: „We hopen dat we dit seizoen in ieder geval nog weer te kunnen trainen met de senioren. En misschien valt er met de clubs uit de regio Haaksbergen nog wat te kunnen spelen. Financieel is het natuurlijk lastig. We hebben via onze website ook aan de leden duidelijk gemaakt dat het voor een club als Buurse van groot belang is dat de leden de contributie blijven betalen. De kosten blijven gewoon doorlopen, alles moet betaald worden. En daar hebben we de contributie hard bij nodig.”

Daarle

Aantal leden aanvang seizoen: 280.

Aantal leden nu: 270.

Frank Heisterkamp, secretaris: „We hebben gelukkig wat trainers die een groot deel hebben teruggestort. Verder maken we gebruik van de regelingen die de overheid heeft. We kunnen overleven door te bezuinigen en wat dingen op de lange baan te schuiven, zoals onderhoud. Afgelopen weekeinde is er een online pubquiz gehouden over de club. Voor de jeugd zijn er online bingo-evenementen. Dit doen we om de leden betrokken te houden.”

Quote De groei die bij ons ingezet was, is helaas gestopt door de corona Bert Bosman, voorzitter Borne

Daarlerveen

Aantal leden aanvang seizoen: 225.

Aantal leden nu: 225.

Alex van den Berg, voorzitter: „Wij hebben als kleine vereniging weinig vaste lasten en letten goed op de kosten en de eventuele tegemoetkomingen van het kabinet. We hebben meegedaan aan de grote clubactie , Rondje voor de club en Rabo club support. Iedereen heeft zijn contributie betaald en er is niemand afgehaakt. Dat is toch het voordeel van een dorpsclub. Het neemt niet weg dat we er wel van overtuigd zijn dat het niet te lang meer moet duren voordat we weer kunnen starten. Want dat zou op den duur wel leden en sponsoren kunnen kosten.”

De Lutte

Aantal leden aanvang seizoen: 550.

Aantal leden nu: 550.

Kristel Olde Scholtenhuis, secretaris: „We hebben een coronacrisis-team, die komen bij elkaar als er weer een persconferentie is geweest van Rutte en De Jonge. We proberen de trainingen voor de jeugd zo goed mogelijk door te laten gaan. In de eerste ‘coronaperiode’ hebben we alle benodigdheden gekregen: denk aan desinfectie, pijlen voor op de vloer in de kantine, enzovoort. In december heeft de activiteitencommissie een online quiz georganiseerd, normaal doen we dat in de kantine zelf.”

De Tubanters 1897

Aantal leden aanvang seizoen: 650.

Aantal leden nu: 680.

Marcel ter Horst, voorzitter: „Voor de senioren organiseerden we in eerste instantie bootcamps, maar na de verscherpte maatregelen was dat afgelopen. We willen nu wat anders gaan organiseren, maar dat moeten we nog even bekijken. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de subsidies van de regering, maar goed… Dan kom je wel tekort, maar we hebben een redelijke buffer opgebouwd.”

De Tukkers

Aantal leden aanvang seizoen: 670.

Aantal leden nu: 663.

Ben van de Weer, secretaris: „Gelukkig zijn wij niet erg afhankelijk van onze kantineopbrengsten. We hebben ook nauwelijks ledenverlies. Ook de zo belangrijke sponsoren, groot en klein, blijven ons tot op heden trouw. Regelmatig sturen we nieuwsbrieven en mails naar onze leden om de binding te houden. Bovendien wordt er deze week een proef gedaan met een pubquiz bij de dames van de handbal. Afhankelijk van de resultaten, gaan we overwegen om dit ook voor de grotere afdeling voetbal te organiseren. We hebben als bestuur al uitgesproken dat we een welkomsfeest gaan organiseren zodra dit mogelijk is.”

De Zweef

Aantal leden aanvang seizoen: 850.

Aantal leden nu: 850.

Richard Benneker, voorzitter: „De Zweef is dubbel getroffen door corona, aangezien een deel van de festiviteiten in het kader van het 100-jarig bestaan moest worden gecanceld. Zo moeten nog 71 jubilarissen worden gehuldigd. Dat willen we niet digitaal doen, dus zijn we gedwongen te wachten. Over de andere activiteiten wordt begin maart een besluit genomen of ze nog een plekje op de kalender van dit jaar krijgen of definitief worden geschrapt. De contributie wordt nog gewoon geïnd, maar in februari nemen we een besluit of we de leden op de een of andere manier nog tegemoet kunnen komen als er dit seizoen niet meer wordt gespeeld.”

Delden

Aantal leden aanvang seizoen: 460.

Aantal leden nu: 460.

Carmen Brinckate, coronavrijwilliger: „We hebben vanuit de club geprobeerd om wat terug te doen voor de leden. De senioren kregen allemaal een setje speelkaarten, voor de jeugd tot en met vijftien jaar heeft een beachbal-setje gekregen. Zo proberen we betrokken te blijven. We wilden in januari een auto-sterrit organiseren voor onze leden en andere mensen die daar aan mee willen doen. Toen werden de maatregelen verscherpt, toen hield dat op. Dat soort dingen kan je in een lockdown niet uitvoeren, ook niet coronaproof.”

Den Ham

Aantal leden aanvang seizoen: 880.

Aantal leden nu: 880.

Jan Bosch, bestuur: „Bij ons gelukkig geen opzeggingen. Trainen voor jeugd gaat door en we maken gebruik van de steunmaatregelen. Contributie is nodig om de vaste lasten te kunnen betalen. Veel overige activiteiten organiseren we niet. Twenterand is in Twente nog al eens koploper qua besmettingen. We vinden overige activiteiten daarom niet verantwoord.”

DES

Aantal leden aanvang seizoen: 670.

Aantal leden nu: 660.

Henny Broekman, voorzitter: ,,We zijn een recreatieteam bij de vrouwen kwijtgeraakt en hebben wat leden, de meeste op leeftijd, verloren. We proberen alle leden zo veel en zo goed mogelijk te informeren via social media en hebben enkele acties gehouden. Daarnaast was en is het een uitgelezen mogelijkheid verbeteringen aan de accommodatie aan te brengen. Zo hebben we een nieuwe keuken geïnstalleerd. Daarnaast hebben wij als club de insteek dat we in deze periode geen leden mogen verliezen uit financieel oogpunt.”

Volledig scherm Beeld uit de Nijverdalse derby tussen De Zweef en DES. © Bert Kamp

DETO Twenterand

Aantal leden aanvang seizoen: 800.

Aantal leden nu: 800.

Derby Krommendijk, voorzitter: „Door steun van overheid, trouwe leden en sponsoren houden we de club gezond. De jeugd bij DETO traint nog door en speelt onderlinge duels.”

DOS’37

Aantal leden aanvang seizoen: 825.

Aantal leden nu: 845.

Harold Schreur, voorzitter: „Ik ben blij met de blijvende steun van leden, sponsoren en de gemeente, die momenteel niet de volledige huur in rekening brengt. De jeugd voetbalt door en we organiseren voor alle leden binnenkort een online bingo. Contributie loopt door en nog geen enkel lid heeft opgezegd.”

DSVD

Aantal leden aanvang seizoen: 395.

Aantal leden nu: 395.

Herman Kemna, teammanager: „De coronacrisis heeft op ons ledenbestanden geen invloed gehad. We hebben de afgelopen jaren ondanks enkele grote investeringen een zeer zuinig beleid gevoerd waardoor we de eerste periode hebben kunnen opvangen. We hebben ondanks deze ook voor bedrijven en ondernemers moeilijke periode toch een nieuwe hoofdsponsor gevonden.”

Eilermark

Aantal leden aanvang seizoen: 430.

Aantal leden nu: 455.

Eddy Bodde, voorzitter: „We overleven het wel, ook omdat we nu maatschappelijk aan de weg timmeren en ons clubgebouw beschikbaar stellen voor dagbesteding. We vieren ons 100-jarig bestaan, dus de situatie is extra zuur. Wel organiseerden we een fotoserie voor de jeugd. Ik ben erg blij dat onze leden niet of nauwelijks mopperen.”

EMOS

Aantal leden aanvang seizoen: 585.

Aantal leden nu: 585.

Peter Westerveld, voorzitter: „Het wordt trainen om het trainen. Maar op deze manier kunnen we de jeugd aan ons binden. Want: als ze weg zijn, zijn ze weg. We hebben een aantal keer een online pubquiz en online bingo georganiseerd. Daar werd heel positief op gereageerd. Maar online… Het onderlinge sociale contact dat je hebt in de kantine, door met mensen te praten, valt gewoon weg.”

Excelsior’31

Aantal leden aanvang seizoen: 1818.

Aantal leden nu: 1802.

André Vis, bestuur: „We hebben in het voorjaar alle 1800 leden een hart-onder-de-riem brief gestuurd, onze oudere leden worden regelmatig gebeld hoe het met hen gaat en onze 400 vrijwilligers kregen kort na de jaarwisseling een attentie. De contributie wordt dit jaar niet verhoogd. Ook voor ons wordt het natuurlijk steeds delicater. We maken gebruik van de overheidsregelingen, maar doen ook een beroep op de gemeente. Gelukkig blijven sponsoren ons massaal trouw.”

FC Eibergen

Aantal leden aanvang seizoen: 1100.

Aantal leden nu: 1100.

Wilfried Schilderinck, voorzitter: „Nu de kantine-inkomsten zijn weggevallen missen we natuurlijk flink wat geld, maar we verwachten niet dat we in de financiële problemen gaan komen door deze coronaperiode. We proberen wel betrokken te blijven: met Kerstmis hebben we alle leden een kaart gebracht van het bestuur, met wat opbeurende woorden.”

FC Suryoye

Aantal leden aanvang seizoen: 320.

Aantal leden nu: 305.

Marcus Inan, voorzitter: „Financieel is het nog net vol te houden dankzij overheidssteun, reserves, sponsors en de contributie. Die contributie loopt door en we kijken later of we dan in betere tijden een eenmalige korting kunnen geven. Voor de winterstop deden we op het veld nog wat voor de jeugd, maar verder vinden we het nu niet verantwoord om activiteiten te organiseren.”

FC Trias

Aantal leden aanvang seizoen: 1100.

Aantal leden nu: 1100.

Bart Berenschot, voorzitter: „De leden hebben gelukkig begrip voor de situatie en daarvoor zijn wij als bestuur zeer dankbaar. De jeugdteams kunnen wel onderling doorspelen en daarvan maken we natuurlijk ook gebruik. We hebben een online nieuwjaarsquiz en een bingo georganiseerd, hierop hebben we positieve reacties gehad.”

FC Winterswijk

Aantal leden aanvang seizoen: 1387.

Aantal leden nu: 1377.

Yvonne Weegerink, secretaris: „We hebben een succesvolle online veiling voor leden opgezet, senioren konden tegen een gereduceerd tarief een abonnement op een sportschool nemen. Hoewel die nu ook dicht is natuurlijk. en het complex wordt klaargemaakt voor komend seizoen. Zo krijgt ons clubgebouw zonnepanelen. Verder traint ook bij ons de jeugd door.”

Fleringen

Aantal leden aanvang seizoen: 225.

Aantal leden nu: 225.

Raymond Booyink, technische commissie: „We verwachten niet dat er leden weggaan, iedereen is wel betrokken bij de club. Je merkt wel dat ze de wedstrijden missen en bij de senioren mis je binding met de club. Het sociale gedeelte is weg, dat wordt wel gemist. We hebben geen activiteiten gedaan. Dan kan het zijn dat we mensen bij elkaar gaan brengen en dat willen we absoluut niet. Online bestaat er ook een kans dat mensen bij elkaar gaan zitten en dat willen we niet.”

GFC

Aantal leden aanvang seizoen: 650

Aantal leden nu: 650.

Henny Kranenberg, voorzitter: „De kantine wordt momenteel verbouwd. Daar heeft de club nu mooi de tijd voor. Sportief gezien proberen we met jeugd zoveel mogelijk trainen. Op zaterdagmorgen zijn er, voor zover dat mag, onderling. We zien een heel goede opkomst, er is meer belangstelling dan voor corona.”

Grol

Aantal leden aanvang seizoen: 1400.

Aantal leden nu: 1400.

Hans Scheinck, voorzitter: „We communiceren veel met onze leden en willen zo de binding met de club in stand houden. De jeugd traint door en kan zeven dagen per week op het sportpark terecht. Ze spelen ook onderlinge toernooitjes en krijgen clinics, zoals keeperstraining van De Graafschap. De contributie loopt door. Grol heeft dit hard nodig, mede omdat het sportpark eigendom is van de club.”

Hellendoorn

Aantal leden aanvang seizoen: 905.

Aantal leden nu: 905.

Dennis Pronk, bestuurslid: ,,We zijn heel actief via onze sociale kanalen. Bovendien zorgen we online ook vermaak, met een bingo voor de jeugd en een quiz plus rad van avontuur voor de oudere leden. Daarnaast hebben we ook onze jaarvergadering online gehouden. Alle leden die zich hadden aangemeld kregen aan huis de agenda, notulen en een attentie van de club. De jubilarissen hebben we ook aan huis gehuldigd.”

Hoeve Vooruit

Aantal leden aanvang seizoen: 275.

Aantal leden nu: 275.

Wilfried ter Braak, penningmeester: „Wij hebben de kantine niet in eigen beheer, dat is een dorpshuis. De trainingen voor de jeugd laten we doorgaan, maar de senioren kunnen natuurlijk niets nu. We proberen zo goed mogelijk contact met ze te houden, maar een pubquiz of iets dergelijks… Dan moet je overleggen en dan kom je dus weer met mensen bij elkaar. Dat heeft geen zin.”

HSC’21

Aantal leden aanvang seizoen: 800.

Aantal leden nu: 800.

Wouter Vaanhold, secretaris: „We hebben nog geen opzeggingen ontvangen van leden in verband met corona, maar dat zou richting einde seizoen wel kunnen gaan gebeuren. De vereniging komt grotendeels tot stilstand en het is echt een kwestie van deze periode uitzitten. Financieel overleven we door ons goed te verdiepen in de steunmaatregelen die worden aangeboden en daarnaast heel scherp naar de kosten te kijken. De binding met leden houden is de grootste uitdaging. Voor de jeugd gaan de trainingen gelukkig door en organiseren we op de zaterdagen alternatieven voor de wedstrijden.”

Hulzense Boys

Aantal leden aanvang seizoen: 650.

Aantal leden nu: 650.

Jan Bouwhuis, voorzitter: „Corona is zwaar, maar heeft ons ook wat gebracht. Er gebeurt veel bij Hulzense Boys. Zo bereidde een kok binnen de club 125 maaltijdhamburgers voor leden, was er een online loterij en een bingo. De contributie blijft in stand, evenals de sponsorbijdrage. Ook maakten teams hun boetepot over naar de club.”

Quote Corona is zwaar, maar heeft ons ook wat gebracht. Zo bereidde een kok binnen de club 125 maaltijd­ham­bur­gers voor leden Jan Bouwhuis, voorzitter Hulzense Boys

Juliana’32

Aantal leden aanvang seizoen: 300.

Aantal leden nu: 300.

Rita van Tilbeurgh, coördinator marketing: „Tijdens de corona-periode hebben wij een bestuurswissel gehad. Dit heeft binnen de club veel positiviteit en nieuwe energie opgeleverd. We hebben afgelopen jaar zoveel mogelijk proberen te organiseren. In de zomer, toen de maatregelen wat soepeler werden, hebben we als club nog een drietal zomeravond 7-tegen7-toernooiavonden kunnen organiseren. Als dank voor de steun van de leden, het doorbetalen van de contributie, hebben we in december 2 activiteiten georganiseerd. Voor de jeugdleden kwam Sinterklaas tijdens de training en bezorgde op afstand het cadeautje. De senioren leden en vrijwilligers mochten de zaterdag voor kerst over ons sportpark rijden tijdens de Kerst Drive Thru voor een attentie.”

Kloosterhaar

Aantal leden aanvang seizoen: 350.

Aantal leden nu: 350.

Hans Jager, voorzitter: „We houden de leden op de hoogte via social media, maar verder is er weinig actie. De oudere leden kunnen we moeilijk bereiken, maar die willen momenteel ook niets, uit angst voor corona. Hoewel er vanuit de club weinig gebeurt zijn de elftallen afzonderlijk wel actief. Een voordeel heeft deze huidige periode wel. We hebben alle tijd om een programma te bedenken en op poten te zetten voor het eeuwfeest in 2022.”

KOSC

Aantal leden aanvang seizoen: 650.

Aantal leden nu: 650.

Jos Oortman, secretaris: „Er staat voor 20 februari een online sportquiz op het programma. Daar kunnen de leden, maar ook de mensen die geen lid zijn van KOSC, aan mee doen. Dit is gratis, om op die manier toch een beetje de binding te houden met iedereen. We hebben op dit moment zelfs meer sponsoren dan voor de coronaperiode.”

KSV Vragender

Aantal leden aanvang seizoen: 280.

Aantal leden nu: 280.

Jan Harmelink, secretaris: „We proberen op alle fronten geld binnen te halen via de steunmaatregelen van de overheid en via het steunplan van de gemeente Oost Gelre. Gelukkig zijn wij nog een gezonde vereniging en kunnen wij deze zware periode overbruggen, maar dit moet natuurlijk niet te lang duren. Op dit moment zijn er alleen nog trainingen voor de jeugd en voor het overige is het stil op ons sportcomplex.”

La Première

Aantal leden aanvang seizoen: 300.

Aantal leden nu: 300.

Björn Gieske, bestuurslid: „Het is de rust bewaren en proberen om wat acties op te zetten om iedereen binnenboord te houden. Ik denk dat de competities lastig uitgespeeld kunnen worden, ik denk dat we onderling met de andere Almelose clubs onderling mooi wat wedstrijden kunnen spelen. We kunnen de contributie in deze tijden wel omhoog gooien, maar we kunnen de leden weinig aanbieden en het moet wel een beetje betaalbaar blijven.”

LSV Lonneker

Aantal leden aanvang seizoen: 502.

Aantal leden nu: 492.

Johnny Levink, voorzitter ad interim: „We zien een klein verloop in het ledenaantal. Maar over de afgelopen seizoenen heen is dit een tendens. Als vereniging zullen we deze periode wel overleven. Het zal leden gaan kosten, maar naar mijn mening zal dat meer bij de senioren liggen dan bij de junioren. Met deze laatste groep trainen we gewoon door en houden ook onderlinge toernooien.”

Losser

Aantal leden aanvang seizoen: 892.

Aantal leden nu: 911.

Pieter Binsbergen, bestuurslid: „Wij hebben maximaal ingezet op activiteiten voor de jeugd. Het contact met de leden via social media is geïntensiveerd. In de periode tussen de twee lockdowns hebben we een grote tent geplaatst op het terrein zodat er buiten mogelijkheid was om samen consumpties te nuttigen. Dit heeft in die periode heel goed gewerkt. Alle leden boven de 70 hebben een klein presentje gehad dat is rondgebracht door individuele bestuursleden. Ook hebben we mondkapjes met verenigingslogo laten maken.”

Luctor et Emergo

Aantal leden aanvang seizoen: 620.

Aantal leden nu: 620.

Sandor Nijkamp, voorzitter: „We overleven door contact te houden met de leden door tussentijdse nieuwe updates. Het contributiegeld is hard nodig om de vaste kosten te dekken. Op dit moment dekt de contributie op een paar duizend euro de vaste lasten niet. Over een bepaalde periode hebben wij geen huur van de velden aan de gemeente hoeven betalen, de KNVB heeft voor een periode geen afdrachten geïncasseerd. We hebben het geluk gehad dat de penningmeesters in de voorgaande jaren netjes op de centjes hebben gepast.”

Volledig scherm Luctor et Emergo houdt via tussentijdse updates contact met haar leden. © Rikkert Harink

Mariënberg

Aantal leden aanvang seizoen: 300.

Aantal leden nu: 300.

Arjan Bolks, penningmeester: ,,We zijn een dorpsclub en zien elkaar ook buiten het voetbal. Vandaar dat we geen extra of nieuwe activiteiten opzetten. Wel zoeken we in het bestuur naar mogelijkheden om wat extra’s te doen als corona weg is. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan uitbreiding van het boardingtoernooi, dat we altijd na afloop van het seizoen houden.”

Markelo

Aantal leden aanvang seizoen: 750.

Aantal leden nu: 750.

Jelle Renes, voorzitter: „In de loop van september zag je die tweede lockdown wel aankomen. Ik moet wel zeggen: als club, bestuur of voetballer, iedereen was gelaten. Het is moeilijk om op zo’n moment je leden nog te bereiken. Dat was in de eerste lockdown een stuk makkelijker. We hebben het geluk dat we wel wat reserves hebben. We hebben al rekening gehouden met drie scenario’s, waarbij scenario 1 het gunstigste is, en 3 het minst gunstig. We zitten nu in scenario 3. We gaan dik in de rode cijfers. We houden het hoofd boven water, we maken van de steunmaatregelen gebruik. Als je kijkt wat de coronacrisis ons kost, we gaan richting de ton.”

MEC

Aantal leden aanvang seizoen: 300.

Aantal leden nu: 300.

Arjan Ongena, voorzitter: „Wij hebben geen eigen kantine, maar missen dus nu de inkomsten hiervan ook niet. Doordat de leden en sponsoren erg trouw zijn bij ons, hebben wij op dit moment geen financiële problemen. Heel veel extra activiteiten voor de senioren zijn er nu niet. Deze behoefte is er ook niet echt bij onze leden. Over het contributiegeld hebben wij met de leden gecommuniceerd dat wij, als we weer aan het voetballen zijn en de perikelen vrij definitief achter de rug lijken, gaan kijken in welke vorm wij een reductie hierop kunnen geven voor de periode dat er geen activiteiten mogelijk waren en hoeveel deze zal bedragen. Er zal dus zeker en vorm van compensatie volgen, ook omdat de financiële situatie van de vereniging dit gelukkig toe laat.”

MVV’29

Aantal leden aanvang seizoen: 622.

Aantal leden nu: 622.

Peter Wensink, voorzitter: „We proberen te overleven door zoveel mogelijk voetbal aan te bieden en de trainers en leiders hierin te ondersteunen. Natuurlijk zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt, maar we zien dat de jeugd nog steeds met plezier traint. Er zijn online battles en er is een pubquiz georganiseerd. De contributie blijft geïnd worden. Waar dit leidt tot financiële problemen is overleg mogelijk. Gelukkig is de gemeenschapszin zo groot dat de contributie betaald blijft worden.”

Neede

Aantal leden aanvang seizoen: 700.

Aantal leden nu: 700.

Marc Dieperink, voorzitter: „Het is met hangen en wurgen. We hebben afspraken gemaakt met leveranciers, met de gemeente, subsidiepotjes proberen binnen te harken. Alle regelingen die mogelijk zijn proberen we te gebruiken. Je kan ook maar weinig organiseren, we moeten afwachten. We zijn nu aan het proberen om de laatste kratten bier aan de man te brengen, met een bier aan huis actie. Je moet inventief zijn De contributie blijft ongewijzigd. Ik vind het heel vervelend dat de KNVB voet bij stuk houdt en de contributie stug blijft innen. Die facturen blijven gewoon binnenkomen.”

Oldenzaal

Aantal leden aanvang seizoen: 315.

Aantal leden nu: 315.

Cor Oostendorp, voorzitter: „Het ROC van Twente had extra lesruimte nodig voor een klas van de militaire opleiding, die maken vijf dagen in de week gebruik van onze kantine. Dat is voor ons natuurlijk een mooie bron van inkomsten. De vereniging stond er niet goed voor, maar dat geldt voor meerdere clubs. Ik durf niet te zeggen of wij het gaan redden, dat heeft te maken met de lengte van corona. Maar we hebben veel bezuinigd, veel op kunnen zeggen. Daardoor hebben we weinig onkosten, het water staat ons nog lang niet aan de lippen. Een paar leden hebben gevraagd om uitstel van contributie, die betalen altijd keurig. Dan hebben wij daar geen problemen mee.”

Phenix

Aantal leden aanvang seizoen: 175.

Aantal leden nu: 175.

Jarno Bosch, secretaris: „De contributies lopen allemaal door en worden keurig betaald, sponsoren betalen gewoon door, leden en sponsoren hebben een hechte band met de vereniging. Dit tekent de saamhorigheid binnen een kleine club. We hebben de actie koeschijten vorige coronaperiode al opgezet. Mensen kunnen op het veld hiervoor vakken kopen. Als de sportparken en kantines weer open mogen is het de vraag waar een koe op het veld gaat schijten. De winnaar van het juist vak wint een geldbedrag, de rest van het geld vloeit in de clubkas. Wij zijn nog in onderhandeling met sportaal over de veldhuur dat we hier ook in gecompenseerd worden. We hebben ook digitale tv stopgezet, er wordt nu geen gebruik van gemaakt dus hierin geen kosten.”

Quick’20

Aantal leden aanvang seizoen: 1850.

Aantal leden nu: 1850.

Gerard Heskamp, voorzitter: „We doen een beroep op onze leden om lid te blijven, contributie blijft in stand. De jeugd traint gewoon door en op zaterdag spelen we met hen toernooitjes. We doen een extra beroep op onze sponsoren en overheidsfondsen. Vervelend voor ons is dat, in tegenstelling tot andere gemeenten, we van Oldenzaal gewoon de volle mep huur voor de velden moeten blijven betalen. Extra acties zijn er ook, zoals een pubquiz, loterij, en recent een wilddiner-actie, waarbij we 250 pakketten verkochten.”

Rekken

Aantal leden aanvang seizoen: 300.

Aantal leden nu: 300.

Hans Onstein, voorzitter: „Het is niet dat we in de problemen komen, maar we merken de gevolgen natuurlijk wel.. We proberen de leden met onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle belangrijke zaken. We zijn een kleine vereniging, dus iedereen is al wel nauw betrokken bij de club.”

Reünie

Aantal leden aanvang seizoen: 375.

Aantal leden nu: 375.

Robert Rinders, voorzitter: „Het is vervelend, maar we hebben nu wel veel tijd over om ons met zaken achter de schermen bezig te houden. De realisering van het kunstgrasveld is één van die punten. Je merkt dat het achter de schermen regelen van bepaalde zaken nu juist sneller gaat, omdat er verder maar weinig te doen is op de club. Tijdens de eerste golf hebben geprobeerd activiteiten te houden, maar we merken dat daar niet genoeg animo voor is. Er is hier in de buurt eigenlijk een overkill aan dat soort initiatieven.”

Quote Je merkt dat het achter de schermen regelen van bepaalde zaken nu juist sneller gaat, omdat er verder maar weinig te doen is op de club Robert Rinders, voorzitter Reünie

Reutum

Aantal leden aanvang seizoen: 225.

Aantal leden nu: 224.

Frank Droste, voorzitter: „Via de website en de groepsapp per team probeer je contact te onderhouden. Maar het mooie groepsgevoel dat er normaal gesproken is, neemt wel af. Fysiek kun je niets organiseren of je overtreedt de coronarichtlijnen. Gelukkig blijven de meeste leden de club trouw en wachten zij op betere tijden. Wij organiseren een digitale voetbalquiz en een digitale bingo. Daarnaast hebben wij een clubblad uitgebracht. Op papier. Deze is bij alle inwoners en leden gratis bezorgd.”

Rietmolen

Aantal leden aanvang seizoen: 220.

Aantal leden nu: 220.

Tim ten Beitel, voorzitter: „Het is allemaal wat marginaal hè. De steunmaatregelen weten we te vinden, dat is wel prettig. We zijn onderdeel van een stichting die ook bepaalde inkomsten verwacht, dus het is niet zo dat we de uitgavenkant helemaal terug kunnen draaien. Maar we hebben een heel trouw leden- en sponsorbestand. In combinatie met de steunmaatregelen zorgt het ervoor dat we de coronaperiode vooralsnog goed overleven.”

Rood Zwart

Aantal leden aanvang seizoen: 710.

Aantal leden nu: 710.

Robert Ros, voorzitter: „De sociaal-maatschappelijke activiteiten zijn minder geworden. De dagbesteding voor ouderen loopt nog wel gewoon door, maar veel andere dingen zijn niet meer mogelijk. We proberen de binding met de leden hoog te houden. Rond de Sinterklaas-periode hebben we alle leden van 65+ en de vrijwilligers een tasje gebracht met daarin een aantal leuke dingen. Sommige mensen waren tot tranen toe geroerd, daar doe je het voor.”

RSC

Aantal leden aanvang seizoen: 478.

Aantal leden nu: 476.

Sjoerd Bruinsma, voorzitter: „Het is erg lastig. Men is bang dat de sporters vervreemden van hun sport en vereniging, er komen andere dingen voor in de plaats. Wij proberen de binding te houden door het organiseren van activiteiten zoals een pubquiz online. Onze leden zijn heel betrokken bij de club en daarom hebben wij nog geen enkel verzoek gehad om contributie terug te betalen. Onder de sponsoren is het wel onrustig, vaak staat dat in verband met de problematiek die de bedrijven zelf ervaren als gevolg van Covid-19.”

Saasveldia

Aantal leden aanvang seizoen: 380.

Aantal leden nu: 380.

Joost Lotgerink Bruinenberg, bestuurslid voetbalzaken: „We zijn actief geweest met bijvoorbeeld acties van lokale ondernemers. Die hebben ook een bedrag overgemaakt voor de club. We zijn erg blij dat het ledenbestand niet omlaag is gegaan, ook heeft iemand nog gevraagd om teruggave van contributiegelden. Het contributiegeld is gelijk gebleven, hier hebben we geen concessies in gedaan.”

Sparta Enschede

Aantal leden aanvang seizoen: 1084.

Aantal leden nu: 1140.

Klaas Friskus, bestuur: „De jeugd traint nog en speelt tegen elkaar en er wordt momenteel gekeken naar een alternatief programma voor andere groepen. Ook organiseert de club een bootcamp. Financieel is het zwaar, maar we houden het hoofd boven water. De toename in leden is vooral te danken aan groei onder de jongste jeugd en meisjes/dames. Sponsoren blijven betrokken en contributie blijft ongewijzigd. Vooral op maatschappelijk vlak zetten we momenteel stappen. Zo werd onder meer de dagopvang uitgebreid.”

Volledig scherm Sparta Enschede zag het aantal leden ondanks corona stijgen. © Emiel Muijderman

Sportclub Enschede

Aantal leden aanvang seizoen: 380.

Aantal leden nu: 380.

Angelique Bennink, bestuurslid: „Tot heden hebben wij de mogelijkheid geboden om zoveel mogelijk door te trainen volgens de richtlijnen. De spelende senioren zijn met kerst verrast op een kerstattentie. Reden: de spelende seniorleden worden het meest geraakt door corona. Door alle leden is tot nu de contributie voldaan. De leden begrijpen dat we de contributie hard nodig hebben nu er geen inkomsten meer zijn van de kantine.”

Sportclub Overdinkel

Aantal leden aanvang seizoen: 600.

Aantal leden nu: 600.

Marco Hagmolen of ten Have, voorzitter: „Zowel vorig seizoen als dit seizoen gaan wij in het rode lopen. Dat is niet te voorkomen. Het is niet zo dat het voorbestaan van de club in gevaar komt. Qua activiteiten kan er tegenwoordig bijna niets meer. Het is ook een bewuste keuze om niet teveel te doen. We hebben erover nagedacht, toen het nog kon, om de jongere jeugd weer wat meer bij elkaar te brengen. Maar je trekt dan ook ouders mee, het blijft een risico. Wij hebben gezegd: wij sluiten al die risico’s uit.”

Sportclub Rijssen

Aantal leden aanvang seizoen: 250.

Aantal leden nu: 250.

Ruud Kreijkes, secretaris: „In de kantine wordt een en ander opgeknapt. Online activiteiten zijn er niet geweest, wel is er veel meegedaan met de grote clubactie. De leden hebben een kwartaal de contributie niet hoeven te betalen, om ze daarin tegemoet te komen.”

Stevo

Aantal leden aanvang seizoen: 732.

Aantal leden nu: 732.

Eddy Droste, voorzitter: „Financieel benutten we net als de rest de beschikbare fondsen. Verder was de actie ‘rondjevoordeclub’ een daverend succes. Een digitaal rondje betekende een donatie. We sleepten van alle sportverenigingen de meeste rondjes van Nederland binnen. Totale opbrengst: liefst €9.500. Hierdoor bekijkt het bestuur of de contributie, die gewoon doorloopt, in de toekomst iets omlaag kan.”

SVVN

Aantal leden aanvang seizoen: 650.

Aantal leden nu: 650.

Peter van de Linde, voorzitter: „In de eerste lockdown hebben we allemaal challenges op social media geplaatst om de leden toch in beweging te houden. Tijdens de tweede lockdown zijn er allerlei online activiteiten. Bovendien hebben de ledenvergadering online gehouden en de opkomst is in jaren niet zo hoog geweest. De contributie wordt gewoon geïnd, maar mocht iemand in de problemen komen, gaan we daar samen naar kijken. Dat hebben we al heel snel middels een voorlichtingsfilmpje laten weten.”

Quote We hebben de ledenverga­de­ring online gehouden. De opkomst is in jaren niet zo hoog geweest Peter van de Linde, SVVN

SVZW

Aantal leden aanvang seizoen: 1000.

Aantal leden nu: 1000.

Thijs Kappert, bestuur: „SVZW ontwikkelde wat initiatieven in coronatijd, maar niet zoveel als een aantal andere verenigingen. Zo was er een online bingo en was de ledenvergadering online te volgen. De jeugd traint door en speelt onderlinge wedstrijden. De club is financieel gezond en de contributie loopt door.”

Tubantia

Aantal leden aanvang seizoen: 926.

Aantal leden nu: 902.

Barry Esmeijer, secretatis: „De jeugd traint volop. Voor de jongsten organiseerden we een springochtend. Voor senioren is het moeilijk iets te organiseren, maar teams organiseren onderling een pub quiz of foute bingo. Contributie blijft hard nodig. De vaste lasten lopen door en er vallen wat sponsoren weg.”

UD Weerselo

Aantal leden aanvang seizoen: 500.

Aantal leden nu: 500.

Patrick Kok, voorzitter: „We maken gebruik van de steunmaatregelen van de overheid. Het contributiegeld is hetzelfde gebleven. Met de maatregelen kunnen we de tijd wel uitzingen. Maar hoe eerder er weer gesport kan worden en de kantine weer open kan, hoe beter het is voor de club natuurlijk.”

Vasse

Aantal leden aanvang seizoen: 225.

Aantal leden nu: 225.

Bjorn Egberts, voorzitter: „We proberen het beste van deze tijd te maken. Er zijn bij ons plannen voor een herinrichting van het sportcomplex, daar hebben we ook subsidies voor ontvangen. We zijn daarnaast ook een crowdfundingsactie begonnen. Daar wordt door de leden geweldig aan meegeholpen. We proberen het beste van deze tijd te maken.”

Victoria’28

Aantal leden aanvang seizoen: 703.

Aantal leden nu: 750.

Martin Bennink, technische commissie: „Het is natuurlijk lastig, maar we proberen voor de jeugd zoveel mogelijk door te laten gaan. Aan de contributie is niets veranderd. De rekeningen blijven gewoon komen en we moeten als club natuurlijk het hoofd boven water kunnen houden. In overleg met de gemeente wordt er gekeken naar allerlei verschillende zaken.”

VIOS Beltrum

Aantal leden aanvang seizoen: 650.

Aantal leden nu: 650.

William Slotboom, voorzitter: „Het is wachten totdat we weer het veld op kunnen. Meer kunnen we niet. De KNVB moet daar ook duidelijker in zijn. Ik kreeg zelfs een enquête toegestuurd: ‘hoe bruisend en levend is uw vereniging?’. Toen heb ik ze een reactie teruggestuurd, doe eens even normaal. Dat is toch slechter dan slecht? De komende maanden worden moeilijk genoeg, neem als KNVB een beslissing en focus je op volgend seizoen. We hebben een aantal keer een pubquiz gehad en de jeugd mag nog trainen. Maar voor de rest kan je niets. Als de leden zes keer een pubquiz hebben gehad, is het leuke er ook wel vanaf.”

Voorwaarts V.

Aantal leden aanvang seizoen: 375.

Aantal leden nu: 375.

Ron Legebeke, voorzitter: ,,Door alle maatregelen is het lastig de leden betrokken te houden. Vooral de senioren. De jeugd proberen we wel bezig te houden. Met alle clubs uit de gemeente hebben we ook regelmatig contact hoe we door deze periode heen komen. Zo hebben we afgesproken niet te tornen aan de contributie om te voorkomen dat leden massaal overstappen naar een andere club. Daarnaast is er online de Westerhaar-quiz opgezet door onze club.”

Vosta

Aantal leden aanvang seizoen: 250.

Aantal leden nu: 250.

Koen Asschert, secretaris: „De leden hebben soms zelfs meer gedaan qua betaling door acties als van ‘een rondje voor de club’. Wij proberen onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelen. Ook kijken wij als bestuur naar het verder verlagen van de kosten en gebruik te maken van de geldende tegemoetkomingen. Tevens wordt het terrein onderhouden omdat er veel overlast is van rotzooimakende jongeren die zich vervelen.”

Vroomshoopse Boys

Aantal leden aanvang seizoen: 825.

Aantal leden nu: 825.

Hans Nieboer, bestuur: „We willen het clubgevoel vasthouden. Het bestuur treft elkaar veel online en we bereiden ons voor op de hervatting van de trainingen en competities en we maken plannen voor een nieuw clubhuis. Elke week zijn er activiteiten voor de jongste jeugd, denk aan toernooitjes. Verder een pubquiz, nieuwjaarstoespraak en verkoopacties.”

Wilhelminaschool

Aantal leden aanvang seizoen: 613

Aantal leden nu: 625.

Harco Wesselink, voorzitter: „We zijn blij met de steun van de KNVB en de gemeente Hengelo. Daardoor hoefden we bijvoorbeeld drie maanden geen huur te betalen. Mede daardoor rollen we tot nu toe goed door deze periode heen en hebben we tevens verder kunnen werken aan de vergroening van ons sportpark. Zo hebben we nieuwe LED-verlichting, een nieuw dak op het clubhuis, een nieuw kunstgrasveld en hebben we de kleedkamers kunnen renoveren.”

Zenderen Vooruit

Aantal leden aanvang seizoen: 244.

Aantal leden nu: 244.

Roy de Kinkelder, technisch coördinator: „Ik spreek soms wat spelers, die missen vooral de sociale contacten op de zaterdag en zondag. Lekker samen met het team, na de tijd in de kantine. Dat iseen groot gemis. We hebben de activiteitencommissie gevraagd om wat te organiseren en dat gaat ook gebeuren. We hebben de leden in de eerste coronagolf de mogelijkheid geboden om contact met ons op te nemen over een tegemoetkoming van de contributie. Iedereen is tot nu toe solidair met de club, we hebben de centen ook hard nodig.”