Van Oenen (69) terug bij Achilles’12 als hoofdtrainer

Van Oenen was in het verleden al twee keer eerder trainer van Achilles’12. Quick’20 was in 2008 zijn laatste klus als hoofdcoach. Daarna was Van Oenen op technisch vlak wel actief bij Losser, Rigtersbleek en De Tubanters. Bij Achilles’12 wordt hij ook technisch manager. In die functie begint hij op 1 februari bij de Hengelose club, vanaf de zomer wacht ook het eerste elftal op zondag. Dat team speelt in de tweede klasse.