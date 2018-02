Van Twenthe naar Excelsior'31: 'Een droom is uitgekomen'

Quote Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik de beste speler ben. Laat anderen dat maar beoordelen Jasper Groothuis Groothuis wil Twenthe bij de hand nemen om degradatie uit de derde klasse af te wenden. De aanvallende middenvelder zou het vreselijk vinden als de ploeg na de zomer in de vierde klasse uitkomt. Twenthe staat voorlaatste. Groothuis wil in juni met een goed gevoel Twenthe verlaten. Hijzelf maakt een flinke promotie: het talent speelt in het nieuwe seizoen voor Excelsior'31. "Een droom is uitgekomen. Ik ben een clubman, maar heb ook ambitie. Excelsior'31 is een prachtige kans."

Proeftrainingen

Deze week kwam hij tot een akkoord met de zaterdagvereniging uit Rijssen. Groothuis liet in zes proeftrainingen een goede indruk achter. De hoofdklasser wilde hem daarom aan de selectie toevoegen. Na meer dan vier seizoenen neemt Groothuis afscheid als speler van het eerste elftal van Twenthe.

De talentvolle aanvaller werd als jeugdspeler al overgeheveld naar de selectie. Onder trainer Harold Oude Veldhuis maakte hij zijn debuut. "Ik was 16 jaar. In het begin was ik rechtsbuiten, en ook in het eerste seizoen onder Michiel Mensink (huidige trainer, red.) stond ik rechts voorin. In het begin had ik het best lastig. De technische commissie overwoog nog dat ik even een stap terug zou doen, naar het tweede elftal. Maar daar wilde Mensink niets van weten."

Belangrijk

Het seizoen daarop verliep al veel beter. Groothuis verhuisde van de rechterkant naar het middenveld. Hij werd steeds bepalender en groeide uit tot een belangrijke speler. "Het ging steeds beter, maar ik ga niet van mezelf zeggen dat ik de beste speler ben. Laat anderen dat maar beoordelen", aldus Groothuis.

Zenuwachtig

In een wedstrijd om de Tukker Cup tegen Excelsior onder 23 speelde Groothuis zich in de kijker bij die club. Niet lang na het duel rinkelde zijn telefoon: Excelsior nodigde hem uit voor een gesprek. Groothuis kreeg de kans op De Koerbelt mee te trainen. "Voor de eerste proeftraining was ik best gespannen. Het niveau is veel hoger, maar het ging goed. Ik had niet het gevoel dat ik een mindere speler was", zegt Groothuis.

Hoofdtrainer Peter Wesselink oordeelde positief over de inbreng van de nieuwkomer uit Goor. Ook de technische commissie ziet het in hem zitten. "Ik speel volgend seizoen in de hoofdklasse en misschien wel in de derde divisie. Bij Excelsior'31 komt ook veel publiek. Bovendien is het heel dichtbij. Ik doe er twaalf minuten over om bij Excelsior te komen. Over de vergoeding hebben we ook gesproken, maar daar doe ik het niet voor. Ik heb de ambitie om de stap naar een hoofdklasser te maken."

Aanpassen