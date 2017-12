Van Zutphen langer coach HVV Tubantia

FC Eibergen kan niet stunten tegen Silvolde

5 december EIBERGEN – Vierdeklasser FC Eibergen is dinsdagavond uitgeschakeld in de strijd om de districtsbeker. De ploeg hield lang stand, kon niet stunten tegen hoofdklasser Silvolde, dat in de volgende ronde NEO uit Borne treft. Op sportpark De Bijenkamp eindigde het in 0-4.