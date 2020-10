Vanaf de openbare weg klinkt gejuich bij Rijssense derby: ‘Gelukkig toch nog wat supporters gezien’

de bankzitter Door die VAR-sekte krijg je heimwee naar de corrupte clubgrens

3 oktober Je ziet het in je verbeelding al zo voor je: Frans Derks die op het matje wordt geroepen door de VAR. Vervolgens hoor je de dwarse scheidsrechter tetteren: 'Zeg snotaap, waar bemoei jij je mee, dit is grote mensenwerk'. Frans Derks was geen Bas Nijhuis in het kwadraat, maar het tienvoudige van onze Bas. Derks bedacht z'n eigen regeltjes en de mythe wil dat onder zijn leiding nooit een Duitse ploeg een wedstrijd won. Derks had een joodse moeder.