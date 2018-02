'Vaste nummer 10' Den Ham staat nu knap op plek 2

Dertien wedstrijden gespeeld, 28 punten en slechts twee puntjes achter op koploper DOS Kampen. Maar dromen van het kampioenschap in de tweede klasse H? "Volkomen onzin", verzekert Den Ham-coach Jurgen Kok. "Ik ken mijn selectie en weet waar we toe in staat zijn. We moeten reëel blijven en ons focussen op een plek bij de eerste zes. Neemt niet weg dat we natuurlijk op een prachtige positie staan, nadat de ploeg enkele jaren op rij op de tiende plek is geëindigd."

Nipte zege

Na de nederlaag van vorige week op bezoek bij Enter, komt Den Ham in het thuisduel tegen Hulzense Boys weer op het winnende spoor terecht. Zij het nipt. Invaller Danny Laarman kopte in de slotfase de 3-2 tegen de touwen en deze voorsprong gaf Den Ham niet meer weg.

Systeem

Het eerste dat Kok bij Den Ham veranderde dit seizoen, was het systeem. Volgens de oefenmeester kreeg de ploeg meer doelpunten tegen dan nodig was. "We spelen 5-3-2, maar met opkomende backs. We zijn sterk in de omschakeling met onze snelle aanvallers, dus daar maken we gebruik van. Toch krijgen we nog teveel doelpunten tegen. Vorige week nog vier, vandaag weer twee. We hebben nog te vaak moeite met een tegenstander die opportunistisch gaat spelen."

Houdbaarheidsdatum

Quote Iemand mag bij mij best een foute pass geven, maar als hij zich niet focust, heb je aan mij de verkeerde Jurgen Kok Kok is een opvallende verschijning in het regionale amateurvoetbal. Een westerling met de nodige dosis bravoure, die houdt van een directe speelstijl en veel dynamiek. Bij zijn binnenkomst in Den Ham vertelde hij er direct bij dat zijn houdbaarheidsdatum als trainer bij een club maximaal twee tot drie seizoenen is. Waarom? "Ik ben ieder moment bezig het onderste uit de kan te halen. Iemand mag bij mij best een foute pass geven, maar als hij zich niet focust, heb je aan mij de verkeerde. Ik zit er iedere seconde bovenop. In het amateurvoetbal kan dat een spelersgroep op een gegeven moment tegen gaan staan. Daarom is dat zo."

Periodetitel

Hoewel de coach absoluut niet gelooft in een titel voor zijn ploeg, hoopt hij wel een prijs te pakken in de vorm van een periodetitel. "Dat zou mooi zijn. Ik geef mijn jongens ook vertrouwen, want ze kunnen echt wel voetballen."

